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娛樂 最新消息

《新兵日記》班長成追憶 傅子純血癌驟逝

民視當家小生傅子純因急性血癌驟逝，享年46歲。（資料照，記者胡舜翔攝）民視當家小生傅子純因急性血癌驟逝，享年46歲。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕民視當家小生傅子純昨下午因急性血癌引發突發症狀，送往淡水馬偕醫院搶救後仍宣告不治，享年46歲。消息傳出震驚演藝圈，不少合作多年的好友難以相信噩耗。其中與他合作超過20年的蘇晏霈、王瞳，更在得知消息後悲痛落淚，回憶中的傅子純，始終是那個幽默、暖心又默默照顧身邊所有人的好同事。

傅子純憑藉《新兵日記》「楊海生班長」一角爆紅。（資料照，記者胡舜翔攝）傅子純憑藉《新兵日記》「楊海生班長」一角爆紅。（資料照，記者胡舜翔攝）

據了解，傅子純日前才剛結束印尼峇里島度假行程，返台後身體不適，病情在短時間內急速惡化。7日下午突然失去呼吸心跳，家屬緊急將他送往淡水馬偕醫院搶救，醫療團隊連續施以CPR及各項急救措施，最終仍無力回天。

蘇晏霈（左）回憶和傅子純起超過20年的交情，忍不住落淚。（民視提供）蘇晏霈（左）回憶和傅子純起超過20年的交情，忍不住落淚。（民視提供）

理工男進演藝圈 從後山日先照出道

《新兵日記》班長成追憶 傅子純血癌驟逝王瞳（左）淚憶和傅子純合作多部戲，有深厚情感。
（民視提供）

1980年出生的傅子純，原本是靜宜大學應用數學系的理工男，因父親替他報名民視演員訓練班而踏入演藝圈。2002年以《後山日先照》出道後，2010年憑藉《新兵日記》「楊海生班長」一角爆紅，之後接連演出《風水世家》、《多情城市》、《黃金歲月》、《市井豪門》、《愛的榮耀》、《好運來》等作品，成為民視八點檔最具代表性的男演員之一。

傅子純不只深受觀眾喜愛，在圈內更有「演藝圈公務員」封號。他個性低調，不愛應酬，下戲後幾乎都在研究劇本，曾自嘲「沒有天分，只是在及格邊緣努力」，卻靠著敬業態度贏得所有合作夥伴敬重。

蘇晏霈淚崩 他照顧了我20年

蘇晏霈昨剛結束《豆腐媽媽》拍攝工作，就接到傅子純離世消息。她受訪時數度哽咽，坦言第一時間還以為是假新聞。她表示，完全不知道傅子純身體出了狀況，新聞曝光後手機瞬間被親友訊息灌爆，所有人都在問同一句話：「這是真的嗎？」

回憶起兩人超過20年的交情，蘇晏霈忍不住落淚。她透露自己剛出道時，傅子純一路帶著她演戲、照顧後輩，當年還曾鼓起勇氣向偶像告白：「我是你的粉絲。」沒想到傅子純秒回一句：「妳沒眼光。」一句玩笑話讓她笑到現在。蘇晏霈哽咽表示：「他一直都這麼幽默，到現在20年都沒變。」兩人最後一次以情侶身分合作是在《市井豪門》，如今竟成永遠回憶。

王瞳是在昨天下午3點多收到經紀人傳來的訊息，得知傅子純陷入昏迷，當時大家還在群組裡替他集氣禱告，她說：「原本想說沈玉琳也是血癌，現在醫療這麼進步，應該有機會治療。」沒想到短短幾個小時後，等來的卻是最不願面對的消息。

王瞳慟憶暖心往事 以好姐妹結拜

談到好友驟逝，王瞳更是感同身受。她表示身邊朋友都在協助家屬處理後續事宜，「畢竟艾成當初也是忽然就走了，所以懂她的感受，大家覺得現在最重要的就是把他老婆顧好」。因拍攝《新兵日記》結下深厚革命情感的他們，至今仍保留著群組，前陣子才剛聚餐。誰也沒想到，竟成了其中一些人的最後一次相聚。

王瞳也笑中帶淚回憶，傅子純過去總愛說，「最喜歡合作的女演員就是妳」，每次對戲感覺都很好。有趣的是，2014年王瞳剛和艾成交往時，三人曾一起聚餐，席間還突發奇想來場「好姐妹結拜」，「我們沒有滴血，只有敬酒，然後不是兄妹，是姐妹，他叫我妹妹，我叫他姐姐。」

在王瞳眼裡，傅子純是個極具反差的人，「拍戲時很好玩、很可愛，但一下戲就變I人」，不太主動聯絡朋友，也不愛打擾別人，卻總在工作上全力以赴。

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