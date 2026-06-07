自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

孫淑媚閃閃爍開場 揪丁寧鍾欣凌組SML限定女團火辣唱跳

孫淑媚閃閃爍開場 揪丁寧鍾欣凌組SML限定女團火辣唱跳孫淑媚近來因為凍齡美貌掀起許多討論。
（華貴娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌后孫淑媚昨起連兩天在北流開唱，舉辦「MAY好三十」演唱會，再次邀來丁寧、鍾欣凌合組限定女團「SML」嗨翻全場。45歲的孫淑媚近來因為凍齡美貌掀話題，她在台上自爆：「最近大家都在問誰是我的醫生？其實醫生有來現場，醫生就在這。」隨後秀出爸媽穿上醫師袍的照片，更點名坐在台下的父母，「現在大家都知道我的醫生了，如果要掛號找他們。」逗樂全場觀眾。

孫淑媚閃閃爍開場 揪丁寧鍾欣凌組SML限定女團火辣唱跳台語歌后孫淑媚連兩天在北流開唱，舉辦「MAY好三十」演唱會。
（華貴娛樂提供）

開場孫淑媚以《我要閃閃爍》揭開序幕，她身穿紅色戰袍自信登場，隨後重現《不通將阮放》、《痴情歌》、《愛情看透透》等經典，20多分鐘的組曲勾起粉絲滿滿回憶。

孫淑媚閃閃爍開場 揪丁寧鍾欣凌組SML限定女團火辣唱跳鍾欣凌（左）、丁寧（右）擔任孫淑媚的演唱會嘉賓，合組限定女團。
（華貴娛樂提供）

孫淑媚也演唱30年前參加《21世紀新人歌唱排行榜》時挑戰的《桂花巷》，她感性表示：「45歲要唱14歲的歌真的很辛苦，我練了很久。這段路還好有你們陪我，謝謝你們。」唱到《思念你的歌》時，她坐上花鞦韆緩緩升空，浪漫氛圍瀰漫全場。

首日嘉賓丁寧與鍾欣凌現身助陣，與孫淑媚合組限定女團「SML」，驚喜挑戰南韓夯團CORTIS的超人氣歌曲《GO》，3人還重現MV中的跑步機橋段，掀起全場高潮。孫淑媚演出時黑色內衣若隱若現，丁寧則脫下外套，只剩黑色馬甲上陣，火辣指數破表。

鍾欣凌笑稱跟丁寧都已經結婚生子，更襯托了孫淑媚的凍齡美貌，「我們現在跟淑媚站在一起，好像她是我們生的。」趁著孫淑媚在台上變裝，兩人還忍不住在台上吐槽老公。

丁寧被力拱脫掉上衣露出性感馬甲，鍾欣凌爆料：「她為了演唱會有認真練身體，我為了演唱會剛剛有吃喉糖。」沒想到下一秒，鍾欣凌也差點被孫淑媚脫掉外套，當場被嚇得狂喊：「不要脫啦！」隨即在舞台上拔腿狂奔，逗得全場笑聲不斷。

演唱會尾聲，孫淑媚忍不住淚灑舞台，「我從來沒想過，我今天會有這樣的成績，我沒有什麼幕後的操作團隊，只有認真的孫淑媚！」她感性說：「我要謝謝老天爺，給我再次的機會讓大家看見我，讓大家喜歡我的歌，看見我的戲，也謝謝你們，謝謝你們成就了現在的孫淑媚。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中