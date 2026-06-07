孫淑媚閃閃爍開場 揪丁寧鍾欣凌組SML限定女團火辣唱跳

孫淑媚近來因為凍齡美貌掀起許多討論。

（華貴娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌后孫淑媚昨起連兩天在北流開唱，舉辦「MAY好三十」演唱會，再次邀來丁寧、鍾欣凌合組限定女團「SML」嗨翻全場。45歲的孫淑媚近來因為凍齡美貌掀話題，她在台上自爆：「最近大家都在問誰是我的醫生？其實醫生有來現場，醫生就在這。」隨後秀出爸媽穿上醫師袍的照片，更點名坐在台下的父母，「現在大家都知道我的醫生了，如果要掛號找他們。」逗樂全場觀眾。

台語歌后孫淑媚連兩天在北流開唱，舉辦「MAY好三十」演唱會。

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開場孫淑媚以《我要閃閃爍》揭開序幕，她身穿紅色戰袍自信登場，隨後重現《不通將阮放》、《痴情歌》、《愛情看透透》等經典，20多分鐘的組曲勾起粉絲滿滿回憶。

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鍾欣凌（左）、丁寧（右）擔任孫淑媚的演唱會嘉賓，合組限定女團。

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孫淑媚也演唱30年前參加《21世紀新人歌唱排行榜》時挑戰的《桂花巷》，她感性表示：「45歲要唱14歲的歌真的很辛苦，我練了很久。這段路還好有你們陪我，謝謝你們。」唱到《思念你的歌》時，她坐上花鞦韆緩緩升空，浪漫氛圍瀰漫全場。

首日嘉賓丁寧與鍾欣凌現身助陣，與孫淑媚合組限定女團「SML」，驚喜挑戰南韓夯團CORTIS的超人氣歌曲《GO》，3人還重現MV中的跑步機橋段，掀起全場高潮。孫淑媚演出時黑色內衣若隱若現，丁寧則脫下外套，只剩黑色馬甲上陣，火辣指數破表。

鍾欣凌笑稱跟丁寧都已經結婚生子，更襯托了孫淑媚的凍齡美貌，「我們現在跟淑媚站在一起，好像她是我們生的。」趁著孫淑媚在台上變裝，兩人還忍不住在台上吐槽老公。

丁寧被力拱脫掉上衣露出性感馬甲，鍾欣凌爆料：「她為了演唱會有認真練身體，我為了演唱會剛剛有吃喉糖。」沒想到下一秒，鍾欣凌也差點被孫淑媚脫掉外套，當場被嚇得狂喊：「不要脫啦！」隨即在舞台上拔腿狂奔，逗得全場笑聲不斷。

演唱會尾聲，孫淑媚忍不住淚灑舞台，「我從來沒想過，我今天會有這樣的成績，我沒有什麼幕後的操作團隊，只有認真的孫淑媚！」她感性說：「我要謝謝老天爺，給我再次的機會讓大家看見我，讓大家喜歡我的歌，看見我的戲，也謝謝你們，謝謝你們成就了現在的孫淑媚。」

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