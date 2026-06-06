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〈YTR闖電影圈2〉兩位新世代電影人導出破億美金大片 後室 愛你致死不渝改寫市場規則

《愛你致死不渝》是今年恐怖片大黑馬，在北美創下票房奇蹟，台灣確定上映。（UIP提供）《愛你致死不渝》是今年恐怖片大黑馬，在北美創下票房奇蹟，台灣確定上映。（UIP提供）

記者許世穎／專題報導

恐怖片《後室》電影上映後持續打破各種紀錄。（采昌提供）恐怖片《後室》電影上映後持續打破各種紀錄。（采昌提供）

YouTube影片創作者拍出的恐怖片，竟然擊敗好萊塢大片登上票房冠軍？由「金獎製造機」A24打造的驚悚懼作《後室》在北美上映除了拿下票房冠軍，更掀起驚人熱潮，短短6天票房便突破1億美金（約台幣31.48億元），成為A24北美影史最賣座電影，也讓外界重新看見一個現象：新世代電影人才正從YouTube等網路平台崛起。

凱恩帕森斯執導恐怖片《後室》一戰封神。（達志影像）凱恩帕森斯執導恐怖片《後室》一戰封神。（達志影像）

《後室》改編自導演凱恩帕森斯爆紅全球的同名網路短片系列，年僅20歲的他並非電影科班出身，而是從YouTube一路累積作品與技術，如今成為北美票房史上最年輕週末冠軍導演，證明網路創作者已具備進軍主流電影市場的實力。

擔任《後室》監製的恐怖片名導溫子仁也指出，YouTube正在改變電影人才養成路徑，他認為這些創作者在有限資源下學習說故事與吸引觀眾，本質上與過去拍短片、跑影展的年輕導演並無不同。他甚至形容：「YouTube就像電影節，只是能讓作品立刻抵達全球觀眾。」

近年「網路出生」創作者進軍電影圈案例增加，也改變產業對人才來源的想像，《後室》正是代表之一。無獨有偶，與《後室》一同改寫北美票房的，還有同樣帶有「網路創作基因」的恐怖片黑馬《愛你致死不渝》。

該片導演柯瑞巴克是Youtube喜劇頻道「that’s a bad idea」創立者之一，長期結合喜劇與恐怖元素創作短片，在網路累積熱度。執導首部長片《愛你致死不渝》後在北美呈現罕見「倒吃甘蔗」走勢，連續3週逆勢上揚。

本片以100萬美金（約台幣3148萬元）成本創下亮眼票房，目前累積達1.21億美元（約台幣38.09億元），成為今年代表性低成本原創電影之一，更寫下自《E.T.外星人》以來，首部在非假期檔期連續於第二、三週成長的紀錄。

從《後室》到《愛你致死不渝》兩部作品皆出自網路世代創作者之手，證明了當好萊塢仍依賴續集與IP電影時，新聲音正以不同路徑改寫市場規則。《後室》全台上映中，《愛你致死不渝》將於8月7日在台上映。

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