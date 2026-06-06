〈YTR闖電影圈1〉鍾佳播只花30萬自導自演A計畫闖入金穗獎 打開台灣YTR拍電影短片賽道

鍾佳播砸30萬拍電影短片，自導自演在《A計畫》中飾演網紅鍾佳播。

（記者王文麟攝）

記者廖俐惠／專訪

鍾佳播直接借用台灣通勤第一品牌的場地拍攝，省了不少錢。（鍾佳播提供）

短影音時代來襲，YouTuber鍾佳播逆流而上，竟然自掏腰包30萬，自導自演拍了一部短片《A計畫》，甚至還獲得金穗獎提名，震驚業界。鍾佳播接受本報專訪，笑說拍片讓他非常開心，「30萬拍一部短片就是我的奢侈品開銷，拍片就是我的勞力士。」

現年35歲的鍾佳播從YouTube頻道「反正我很閒」出身，還因為神似孫協志、姚淳耀，受邀拍攝金鐘獎開場影片、廣告等，掀起話題。他自大學起就開始拍片當助理，擁有10年的拍攝經驗，今年推出自導自演的短片《A計畫》，以偽紀錄片的方式講述網紅男主角鍾佳播想要拍攝A片的故事。

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其實當初《A計畫》的誕生，是演員好友章廣辰推了他一把，鼓勵他不要光說不練，才讓鍾佳播專心坐在桌子前振筆疾書，最後在劇本完成3個月後就開拍。只是工作人員只有3個，資金又不足，過程困難重重，所幸網紅好友們都願意無酬演出，包括Joeman、台灣通勤第一品牌、呱吉等，讓鍾佳播十分感激，前不久才在知名餐廳席開3桌，感謝好友助攻他圓夢。

這是個短影音時代，鍾佳播卻反其道而行，投入這部將近40分鐘的YouTube長影音，他坦言，當YouTuber 6、7年的時間，收入不錯，對同齡朋友來說，買車、買錶或許是很有成就感的事，而對他來說，拍片就是最開心的事。

他不怕與別人比較，因為YouTuber拍攝電影短片的這條賽道，台灣幾乎只有他一個人行駛。鍾佳播形容就像遊戲開了新局，「滿令人熱血沸騰，有一種好像什麼事情都可以做！」被問到未來是否想要挑戰電影長片？鍾佳播直言：「誰不想啊！那酷斃了！」不過他自知自己能力還不到，未來不管是幕前幕後都想要繼續學習，只要有機會都願意挑戰。

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