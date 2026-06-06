韓瑜爆雷 穿女僕裝獻身柯叔元 白家綺不爽被當工具人

韓瑜在《阿松與阿暖》穿女僕裝。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕民視、公視台語台《阿松與阿暖》即將上檔，主演柯叔元、韓瑜、白家綺昨與《豆腐媽媽》主演洪都拉斯、蘇晏霈、宮美樂合體包粽造勢。韓瑜爆料戲裡突破尺度換上超萌二次元女僕裝，笑稱是「為了生米煮成熟飯」。

蘇晏霈（左起）、宮美樂、洪都拉斯、柯叔元、韓瑜、白家綺合體包肉粽，為《豆腐媽媽》與《阿松與阿暖》造勢。（民視提供）

韓瑜透露，她在劇中飾演力大無窮的明朝女性，作風保守，極度害怕與男生肢體接觸，柯叔元碰她一下就會被過肩摔。當劇情發展到後半段，兩人經歷生離死別、面臨留在現代或回明朝的掙扎時，已產生情愫的韓瑜決定打破傳統。她提前爆雷：「我想說，豁出去這樣，讓生米煮成熟飯，就是要獻身了。」

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為了這場關鍵獻身戲，造型師與導演想破頭。考量到角色是古人，衣服不能太暴露，否則會有幻滅感。她笑說：「那時候《獵魔女團》很夯，想說是不是弄個紫色頭髮、做個Cosplay這樣，後來就選擇了女僕裝。」一旁的柯叔元也點頭認證：「我看過，覺得不錯。」

飾演柯叔元前妻的白家綺則大吐苦水，透露角色「阿芬」結婚30年卻被當工具人：「因為我覺得他眼裡沒有我，他的眼裡就只有他的工作。」柯叔元在旁得意附和：「她在《阿松與阿暖》功能很多，什麼都會。可以打掃又可以洗衣服。」氣得白家綺大喊：「原來你把我當工具人。」

民視首創「雙八點檔」，由《阿松與阿暖》與《豆腐媽媽》分時播出。外傳《豆腐媽媽》播出時數減半，演員收入也受影響。洪都拉斯昨坦言確實減薪，但表示「目前還在尋找平衡點」，並看好這項台灣八點檔的新嘗試。

蘇晏霈在《豆腐媽媽》和羅子惟組CP，甜蜜互動讓不少觀眾敲碗戲外成真。先前羅子惟被問到交往可能性時笑回：「問她啊？」如今蘇晏霈親自解答說，一直把對方當同門師弟，「他很努力、認真的男生。」直接發出好人卡，坦言兩人私下沒有擦出愛火。

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