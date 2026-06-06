翁倩玉出道60年美麗樣貌開唱 白冰冰自爆當嘉賓

翁倩玉（右）從日本返台舉辦記者會，白冰冰現身站台。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕76歲的旅日紅星翁倩玉昨天舉辦演唱會記者會，她風塵僕僕從東京趕回台灣，還碰上薔蜜颱風攪局，行程差點受影響，她受訪驚呼「緊張到快死掉」，所幸最後順利喬到機票返台。綜藝天后白冰冰現身力挺，不但嘴甜大讚：「妳在我的心目中永遠都是美女。」更搶先爆料：「我也會來唱喔。」公開自己將擔任演唱會嘉賓。

翁倩玉飛台宣傳演唱會，因薔蜜颱風攪局超緊張。（記者胡舜翔攝）

翁倩玉將於8月29、30日在TICC舉辦「陽光般的60週年演唱會－時間之歌」，11月28日移師台中中興大學惠蓀堂開唱，也是她首度前進台中舉辦演唱會。適逢出道60週年，加上主演電影《陽光女子合唱團》創下7.5億元票房佳績，榮登台灣影史國片票房冠軍，讓這次演出更具紀念意義。

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去年底翁倩玉為宣傳《陽光女子合唱團》行程滿檔，身體一度出狀況而取消通告。她透露近來健康狀況良好，「有去看醫生，太忙了，醫生說要多睡覺、多休息。」她也做了健康檢查，各項指數都正常，沒有出現紅字。

白冰冰也看過《陽光女子合唱團》，見到翁倩玉在片中幾近素顏演出，忍不住驚呼：「妳哪來的勇氣！」對此翁倩玉笑說：「我請化妝師把我畫得更老，演戲就是演戲，要忠於角色，唱歌的時候可以盡情展現美麗的樣貌。」她也分享保養祕訣，平時會做皮拉提斯及深蹲運動，飲食則遵守七分飽原則，相當自律。

此外，翁倩玉憑藉《陽光女子合唱團》入圍本屆台北電影獎最佳女配角，將與孫淑媚共同角逐獎項。被問到希望誰得獎時，她笑說：「當然兩難了，淑媚好可愛，還是要看評審怎麼想。」

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