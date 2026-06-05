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娛樂 最新消息

〈人物專訪〉潘客印挑大樑演男主角 金馬新導挑戰4分鐘催淚脫口秀

潘客印主演《地獄哽》挑戰演技，被導演邱昊奇大讚。（記者潘少棠攝）潘客印主演《地獄哽》挑戰演技，被導演邱昊奇大讚。（記者潘少棠攝）

記者廖俐惠／專訪

潘客印去年以電影《我家的事》入圍金馬獎最佳新導演，今年他暫時換了個身分，以主演的短片《地獄哽》在金穗影展與大家見面。有趣的是，《地獄哽》導演邱昊奇過去是名演員，這次執起導筒，找來導演出身的潘客印當男主角，兩人交換身分、互相切磋，一起完成這部口碑不俗的作品。

潘客印演戲經驗雖然豐富，但大多是客串或臨演，真正意義上的主演，正是這部《地獄哽》。談起合作契機，邱昊奇起初找潘客印只是討論劇本，沒想到第二次見面就提出邀約，潘客印半信半疑地回應：「認真嗎？你敢約我就演喔！」兩人一拍即合。

片中，潘客印飾演喪父的喜劇演員阿原，有一場長達4分鐘又哭又笑的獨白脫口秀，逼哭不少觀眾。他為了考驗自己，在開拍前特地前往喜劇俱樂部挑戰，現場高朋滿座且專業演員齊聚，讓潘客印壓力爆棚，最後表現不盡理想。他坦言講得很爛還忘詞，「我上去心態整個崩了！雖然台下有笑聲，但感覺像是施捨我。」讓潘客印也深刻體會到脫口秀絕非易事。

戲裡，潘客印主演的阿原與父親關係疏離，現實中的潘客印與父親也是長期冷戰對立，在父親過世之前，父子倆始終沒能好好坐下來和解。不過，潘客印不覺得可惜，選擇正向看待，表示不會埋怨自己父親，畢竟未來的路自己走，與父親無關。若是以後升格人父，也不會去跟爸爸比較，並非想證明自己與父親不同，而是單純想與孩子分享世界的美好。

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