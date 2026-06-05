自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

等了20年！《驚聲尖笑6》原創合體搞笑 加碼點名《小姐好白2》有譜

馬龍韋恩斯（左起）、安娜法芮絲、西恩韋恩斯為《驚聲尖笑6》接受本報專訪，過程笑聲不斷。（UIP提供）馬龍韋恩斯（左起）、安娜法芮絲、西恩韋恩斯為《驚聲尖笑6》接受本報專訪，過程笑聲不斷。（UIP提供）

〔記者許世穎／台北－紐約連線專訪〕經典惡搞喜劇《驚聲尖笑》推出全新同名第6集，原創班底馬龍韋恩斯、西恩韋恩斯與安娜法芮絲再度合體。

接受本報專訪時，安娜坦言，當年獲選演出第1集徹底改變了她的人生，更定義了她此後的演藝生涯；而韋恩斯兄弟也鬆口，若本集《驚聲尖笑》票房成功，影迷期待多年的《小姐好白2》確實有機會成真。

安娜法芮絲（左）和蕾吉娜霍爾一同回歸《驚聲尖笑》齊搞笑。（UIP提供）安娜法芮絲（左）和蕾吉娜霍爾一同回歸《驚聲尖笑》齊搞笑。（UIP提供）

談到暌違多年回歸《驚聲尖笑》，馬龍笑說第一個念頭就是：「去玩個痛快吧！」安娜則直呼這次回歸「完全是一場勝利」，因為距離上次在《驚聲尖笑2》與這群夥伴合作已近20年。

安娜坦言，儘管之後演出過許多喜劇作品，但始終覺得喜劇其實非常難演。一旁馬龍聽了立刻稱讚她是天生的喜劇演員，更笑說：「我們一直覺得妳就像年輕、漂亮，而且有胸部的萊斯利尼爾森（白頭神探）。」讓安娜秒回：「那他應該可以賺更多錢。」

除了《驚聲尖笑》，另一個讓影迷關心的話題就是《小姐好白2》。安娜開玩笑表示，韋恩斯兄弟要求她把拍《驚聲尖笑》的片酬全部拿出來投資，才能幫忙籌措資金。馬龍則笑說，就算如此，也頂多只能換來一個背景演員角色；沒想到西恩立刻補刀：「不，我們會直接把她殺掉！」

不過玩笑歸玩笑，馬龍終於認真鬆口表示：「如果《驚聲尖笑》票房開出好成績，我們絕對會拍《小姐好白2》。」

安娜則不忘向觀眾喊話：「拜託大家去看《驚聲尖笑》吧，如果你們希望我能賺到錢的話。」接著又自嘲補上一句：「我真的好餓，而且為了錢，我什麼都願意做。」《驚聲尖笑》今天在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中