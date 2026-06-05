等了20年！《驚聲尖笑6》原創合體搞笑 加碼點名《小姐好白2》有譜

馬龍韋恩斯（左起）、安娜法芮絲、西恩韋恩斯為《驚聲尖笑6》接受本報專訪，過程笑聲不斷。（UIP提供）

〔記者許世穎／台北－紐約連線專訪〕經典惡搞喜劇《驚聲尖笑》推出全新同名第6集，原創班底馬龍韋恩斯、西恩韋恩斯與安娜法芮絲再度合體。

接受本報專訪時，安娜坦言，當年獲選演出第1集徹底改變了她的人生，更定義了她此後的演藝生涯；而韋恩斯兄弟也鬆口，若本集《驚聲尖笑》票房成功，影迷期待多年的《小姐好白2》確實有機會成真。

請繼續往下閱讀...

安娜法芮絲（左）和蕾吉娜霍爾一同回歸《驚聲尖笑》齊搞笑。（UIP提供）

談到暌違多年回歸《驚聲尖笑》，馬龍笑說第一個念頭就是：「去玩個痛快吧！」安娜則直呼這次回歸「完全是一場勝利」，因為距離上次在《驚聲尖笑2》與這群夥伴合作已近20年。

安娜坦言，儘管之後演出過許多喜劇作品，但始終覺得喜劇其實非常難演。一旁馬龍聽了立刻稱讚她是天生的喜劇演員，更笑說：「我們一直覺得妳就像年輕、漂亮，而且有胸部的萊斯利尼爾森（白頭神探）。」讓安娜秒回：「那他應該可以賺更多錢。」

除了《驚聲尖笑》，另一個讓影迷關心的話題就是《小姐好白2》。安娜開玩笑表示，韋恩斯兄弟要求她把拍《驚聲尖笑》的片酬全部拿出來投資，才能幫忙籌措資金。馬龍則笑說，就算如此，也頂多只能換來一個背景演員角色；沒想到西恩立刻補刀：「不，我們會直接把她殺掉！」

不過玩笑歸玩笑，馬龍終於認真鬆口表示：「如果《驚聲尖笑》票房開出好成績，我們絕對會拍《小姐好白2》。」

安娜則不忘向觀眾喊話：「拜託大家去看《驚聲尖笑》吧，如果你們希望我能賺到錢的話。」接著又自嘲補上一句：「我真的好餓，而且為了錢，我什麼都願意做。」《驚聲尖笑》今天在台上映。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法