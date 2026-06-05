胡瓜67歲大壽 喜收人生「第一匹馬」

胡瓜67歲生日收到豪華大禮，開心入手人生第一台法拉利。（下面一位提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕綜藝大哥胡瓜昨迎來67歲生日，今年家人們鎖定他多年來的愛車興趣，聯手送上一份「豪華大禮」。胡瓜也在YouTube頻道《下面一位》驚喜開箱人生第一台法拉利，看到愛車現身當場興奮不已，連親車鑰匙好幾下，開心直呼：「我67歲終於擁有一匹馬了！」

胡瓜對新入手的法拉利充滿愛，忘情對著車鑰匙獻吻。（翻攝自YT）

興奮狂親車鑰匙 圓夢不忘喊話好友「禮物變公益」

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胡瓜是演藝圈出了名的愛車人士，不僅收藏多部經典老車，對各品牌車款的歷史、性能與特色更是如數家珍。雖然未曾公開車庫珍藏數量，但每當聊起愛車話題，總被旁人虧「瓜哥車太多了啦」，他則靦腆笑回：「車就輪流開。」

近20年幾乎沒再添購新車的胡瓜，感謝家人幫他圓夢。（翻攝自YT）

事實上，胡瓜多年來開的幾乎都是老車，不少車齡超過15年，甚至有車陪伴他長達26年。近年曝光過的座駕包括白色勞斯萊斯敞篷車、賓利Turbo R古董車、保時捷911 Turbo及賓士G55 AMG越野車等，光是這4台總價粗估就超過5千萬元。

而近20年幾乎沒再添購新車的胡瓜，今年收到家人合資的一輛二手酒紅色法拉利，胡瓜看到愛車真面目後激動不已，他不停繞著車身欣賞細節，興奮喊道：「太漂亮了！我每天都只是在影片上流口水，沒想到今天真的擁有屬於自己的法拉利！」

胡瓜的老婆丁柔安則透露，會選擇這輛車其實是機緣巧合，「要找到真的很合意的不容易，剛好這個型號瓜哥很喜歡，顏色又像鋼鐵人。」一家人也希望透過這份生日禮物，替胡瓜圓夢。

開心收到夢幻跑車之餘，胡瓜也不忘喊話藝人好友們不用送禮，可以把心意化作公益捐款。提到他長年支持的十方啟能中心將於7月4日舉辦活動，盼大家一起關懷身邊需要幫助的人。

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