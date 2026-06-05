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韓瑜拍穿越劇天天脫水 柯叔元在旁碎念挨白眼

韓瑜拍穿越劇天天脫水 柯叔元在旁碎念挨白眼韓瑜（左起）、柯叔元與白家綺在《阿松與阿暖》有情感糾葛。
（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕柯叔元、韓瑜、白家綺、黃西田、楊子儀、張睿家、林玟誼、梁家榕等人昨出席民視、公視台語台《阿松與阿暖》首映記者會。韓瑜劇中飾演從明朝穿越到現代的神秘女子，一談到拍攝過程便苦笑直呼，角色不僅兇悍升級，連肉體和精神都被逼到極限，壓力大到天天嘆氣。

黃西田（圖）樂觀女兒戀情，欣賞郭忠祐的「古意」。（記者陳奕全攝）黃西田（圖）樂觀女兒戀情，欣賞郭忠祐的「古意」。（記者陳奕全攝）

韓瑜劇中操著特殊台語口音，她解釋：「因為角色是穿越來的，所以口音不像我們日常生活那樣。」由於劇本分段發放，她每天收工後都得苦練台詞，甚至還有大段拗口文言文得用閩南語詮釋，「我怕NG拖累進度，所以一直練、一直練，壓力很大。」

柯叔元也認證，韓瑜講的真是「冷文學、冷文字」，大家在片場常常聽得霧煞煞。有趣的是，當韓瑜在休息區專心背台詞時，柯叔元還在一旁碎念：「不是啦！是這樣講啦！」氣得她當場翻白眼怒吼：「你可以不要煩我嗎？」

除了精神折磨，韓瑜肉體上也慘遭「職災」。柯叔元笑說，前一部《阿榮與阿玉》裡韓瑜只是恰北北，這次直接進化成武林高手，「她輕輕碰一下，我就飛出去了。」為了拍攝武打戲，劇組打造重達20公斤的真金屬盔甲，韓瑜透露每次穿脫都費工，且正值夏天拍攝，「每天都在脫水，只要盔甲一卸下來，全身都濕透。」

白家綺劇中飾演柯叔元前妻，為符合角色設定，開拍前刻意增胖6公斤，連褲頭都扣不起來得靠橡皮筋撐住。所幸殺青後順利瘦回原本體態，讓她笑說：「還好沒有職業傷害。」

此外，黃西田的女兒黃露瑤日前被爆與郭忠祐秘戀4年，雖然兩人至今未認愛，黃露瑤僅以「友達以上、戀人未滿」形容彼此關係。黃西田昨坦言，最欣賞郭忠祐的「古意」，若未來真的成為黃家女婿，他爽快表示：「當然可以！」隨即笑說：「又不是我要娶。」他認為兩人的互動確實像朋友，至於感情進展到哪一步，他也不清楚。他表示年輕人自由戀愛，身為父母不會干涉；不過被問到是否期待明年升格當阿公時，他立刻笑喊：「越早越好，看她要不要。」

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