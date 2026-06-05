白冰冰28年後再拚歌后 自糗四代同堂搶金

白冰冰相隔28年入圍台語歌后，對於得獎勢在必得。

（記者潘少棠攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕綜藝天后白冰冰相隔28年再度入圍金曲獎台語歌后，昨天受訪表示：「原本以為自己會先拿到終身成就獎，我不想跟後輩爭啊，但我也很想要啊！」透露上一次入圍金曲獎時正逢喪女之痛，「那是我人生最痛的時候，感覺天要把我滅了」，更自責自己的名氣害到女兒，一度想退出演藝圈。

談到28年前的那次首度入圍，當時痛失女兒白曉燕，她只想要封麥退出演藝圈，「入圍了也不知道該怎麼喜悅，每天只會對著孩子『燒香』。」

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挺過喪女之痛，白冰冰今年再次獲得金曲獎評審的入圍肯定，心境已大不同，她今年也順利將女兒的牌位移入白家祖先牌位中，讓女兒正式「回家」。白冰冰透露，上月得知入圍消息，特地向女兒上香報喜，「我也向菩薩感恩，感謝一路以來的保佑。」

白冰冰今年以專輯《喝酒講酒話》角逐最佳台語女歌手獎，對上秀蘭瑪雅、鄭宜農、陳怡婷及PiA吳蓓雅等強勁對手。她稱入圍名單簡直像是「四代同堂」，而她對自己也有信心。

白冰冰上月受訪才放話要帶「老奶奶」走星光紅毯，昨天卻突然改口「老奶奶不來了」，笑說這些年來心寬體胖，10天努力減肥竟然只瘦了0.05公斤，直呼瘦身真的太困難。白冰冰仍在挑選典禮戰袍，至於幸運物則是自己的子弟兵，會邀約愛徒以及創作人俞隆華一起走紅毯。

此外，歌壇天后陳盈潔屢傳病危消息，白冰冰表示這段時間都是透過許常德表達關心，感慨稱：「（陳盈潔）狀況當然是不好，很多有心人都在幫助了，該做什麼我們就做什麼。」

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