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娛樂 最新消息

小禎姐弟戀週年甜蜜蜜 預告女兒入鏡胡來旅行社

小禎與小7歲廚師姐弟戀情剛滿1年，正在甜蜜期。（記者陳奕全攝）小禎與小7歲廚師姐弟戀情剛滿1年，正在甜蜜期。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕女星小禎、命理專家簡少年昨出席外送品牌活動，小禎上個月才剛與小7歲的廚師男友Alan交往1週年，而日前米可白3年姐弟戀情告吹，小禎則說自己才交往一年，現在就是甜甜的過，並預告與爸爸胡瓜、弟弟胡釋安的《胡來旅行社》第二季已經拍完，還可以看到女兒Emma入鏡，表現值得期待。

籃籃（左）無奈和張立東的東京巧遇變成八卦新聞。（民視提供）籃籃（左）無奈和張立東的東京巧遇變成八卦新聞。（民視提供）

昨同時報出啦隊女神籃籃之前去日本觀賞WBC世界棒球經典賽期間，私約張立東「硬蹭胡瓜宴會」，與張立東的關係成為討論焦點，小禎聽聞則驚呼：「立東有去？我沒看到他，我也沒看到籃籃，我只有看到賴慧如跟他老公還有我弟（胡釋安）」她強調自己是後面才去的，且胡瓜等人看球時自己是在逛街，小禎也強調自己跟籃籃沒有私交，並不清楚實際狀況。

籃籃則透過經紀公司回應，當時去東京經典賽的同行友人只有同為樂天啦啦隊的若潼，張立東只是巧遇，「不知道為何有這些與事實不符的報

導內容」，籃籃深感無奈也強調，「若再有任何未經查證就傳播的不實消息，將會採取法律行動。」

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