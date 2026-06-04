瑪莎策展JJA靠五人再合體 想邀楊乃文演出滿足私慾

瑪莎（右二）除了擔任策展人，也要和告五人共同演出。（記者潘少棠攝）

范曉萱覺得策展人品味都很契合，好友們也很想來看音樂節。（記者潘少棠攝）

〔記者陳慧玲、孫唯容／台北報導〕第二屆「潮台北 TRENDY TAIPEI」將在8月22日至9月6日登場，核心活動「JAM JAM ASIA 亞洲音樂節（JJA）」，除了由北流前董事長黃韻玲擔任「策展領航員」，也加入五月天瑪莎、范曉萱等明星策展人，瑪莎還將和告五人合組限定團演出。

由台北市政府與北流攜手籌辦的「台北音樂博覽會」，以及JJA音樂節，都是「潮台北」的重頭戲，其中音樂節的策展人還包括迪拉胖、嚴敏、劉柏君等人，將邀南韓樂團HYUKOH、準歌后陳嫺靜等80組藝人演出。

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之前五月天在巡演串場影片中曾搞笑出現瑪莎和告五人合組樂團「靠五人」的趣味內容，現在「靠五人」要再次合體了。瑪莎自爆從小到大玩團的心願就是「想要有一個女主唱」，現在可以圓夢了。但因五月天7月3日起將重返大巨蛋開唱，瑪莎又要忙於JJA策展及演出，他說：「真的蠟燭兩頭燒！兩邊都要找時間練團，很怕分身乏術！」笑說：「希望這次的合作不會被他們（告五人）看破手腳，覺得前輩不過爾爾，然後就沒下次了！」

雲安大讚瑪莎自我要求很高，犬青則爆料雲安常和瑪莎討論到忘我，讓她忍不住想問：「還記得我在這嗎？我也是長頭髮。」台北市副市長林奕華昨在現場看到告五人與瑪莎同台，更拿出手機捕捉畫面，化身小迷妹，她說有聽告五人的音樂，更購買專輯支持，她覺得告五人已經走向國際舞台，看到台灣樂團一棒接一棒，就是潮台北想傳達人才培育的重要性。

瑪莎也透露願接下策展人的原因，笑說：「其實是為了滿足自己在音樂合作方面的『私慾』！」像是特別邀金曲歌后楊乃文加入演出陣容，他說：「從出道以來就很欣賞乃文的嗓音、音樂品味，以及在舞台的爆發力，是真的很想要親身經歷她的現場魅力！」

范曉萱很開心成為策展人，談到：「小S也很想來，身邊朋友知道都很興奮，說很想來，因為卡司非常精彩。」JJA音樂節8月29、30日在北流登場，門票6月10日中午12點在ibon開賣。

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