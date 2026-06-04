〈人物專訪〉太空超人火紅40年 尼可拉斯從迷因入坑

尼可拉斯葛拉辛自嘲拍攝《太空超人》穿上服裝宛如半裸趴趴走。（索尼影業提供）

記者許世穎／台北－洛杉磯連線專訪

經典玩具與動畫《太空超人》再度真人化搬上大銀幕，因演出影集《王室緋聞守則》爆紅的尼可拉斯葛拉辛在片中化身「太空超人」。接受本報專訪時笑說，自己與這位傳奇英雄的第一次相遇，其實不是動畫或玩具，而是網路迷因，更笑說「我很確定我們拍攝期間也有好好致敬了一下！」

尼可拉斯葛拉辛為了主演新片《太空超人》接受本報專訪。（索尼影業提供）

尼可拉斯坦言，在接演之前對這個角色其實不算熟悉，直到正式拿到劇本後，才開始補完整個《太空超人》宇宙，「我也才真正理解這個系列對很多人來說有多重要。」隨著深入研究角色，他也逐漸理解太空超人之所以能紅遍全球40多年，不只是因為強大的力量，「而是角色身上那份單純、正直與願意保護他人的精神。」

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電影拍攝過程充滿現代網路世代的趣味感，不過，尼可拉斯形容，當真正站上變身舞台時，氣氛卻截然不同。尤其他首次高舉力量之劍、喊出經典台詞的那場戲，吸引許多原本沒有拍攝任務的工作人員上前圍觀，「當下的感覺非常超現實，因為那不只是角色變身的一刻，更是亞當王子第一次真正相信自己的時刻。」

有趣的是，面對這樣的重要戲份，尼可拉斯反而選擇不刻意反覆練習。「我希望它在當下是活的，是情緒自然發生的。」他說，比起背熟台詞，更重要的是保留第一次說出口時的真實感受。

從迷因認識太空超人，到真正扛起這位經典英雄，尼可拉斯坦言整段旅程有些不可思議，但也因此格外珍貴。專訪最後，他也不忘向台灣粉絲喊話：「我很愛台灣的粉絲，希望有一天可以親自見到大家。」《太空超人》已在台上映。

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