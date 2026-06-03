馬國賢不要紅孩兒合體 黃瑄離婚有段短命戀

馬國賢（左）殺青《寶島西米樂》後才有空陪太太回韓國娘家，右起為盧彥澤、何宜珊。（台視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕馬國賢、黃瑄等人上月29日出席台視八點檔《寶島西米樂》殺青宴，近來男團再合體成為當紅話題，過去是「紅孩兒」成員之一的馬國賢被問合體，立刻搖頭笑喊：「不要、不要！」自豪雖年過半百仍有體力，但其他團員未必撐得住。

尹昭德（左起）、黃瑄、張雁名出席《寶島西米樂》殺青酒，他們在劇中形成另類三角戀。（台視提供）

他也提到昔日開麗唱片同門吳奇隆正積極號召好友一起參加姜育恆演唱會，面對外界頻傳吳奇隆與中國女星劉詩詩婚變，馬國賢說他和吳奇隆雖一直都有聯絡，卻沒跟劉詩詩同桌吃飯，但就他觀察，兩人婚姻狀況依舊甜蜜。

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此外，黃瑄去年與新加坡籍前夫「馬卡龍」離婚，感情動向備受關注。她受訪時鬆口透露近期身邊出現一位頗有好感的對象，且離婚後其實曾有段4個月的短命戀情，最終因價值觀差異分手。

她認為收入高低並非問題，重點在於理財觀念與生活態度。她解釋前男友在經濟條件不寬裕的情況下，仍習慣搭計程車、喝連鎖咖啡，但她是省錢一族，騎機車去拍戲，日常生活也會搭公車，消費方式差異頗大，久而久之也成為雙方磨合不來的原因之一。

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