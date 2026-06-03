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娛樂 最新消息

橘老師Rozette週六開唱 直讚台灣很瘋狂

橘老師Rozette首度在台舉辦演唱會，昨出席記者會現場評論蕭薔的走音影片。（記者王文麟攝）橘老師Rozette首度在台舉辦演唱會，昨出席記者會現場評論蕭薔的走音影片。（記者王文麟攝）

橘老師大讚台灣人樂於互動、溝通，直誇台灣是個好地方。（記者王文麟攝）橘老師大讚台灣人樂於互動、溝通，直誇台灣是個好地方。（記者王文麟攝）

〔記者許世穎／台北報導〕加拿大歌手兼聲樂老師「橘老師」Rozette週六首度在台舉辦演唱會，昨在台舉行記者會。她經常在社群分析、評價華語歌手與選秀節目，被問到《乘風2026》中，蕭薔組唱歌大走音的舞台表現，她看著影片忍不住皺眉，直率反問：「這是怎麼了？她們是故意的嗎？」反應相當直接。

蕭薔日前在節目中和其他藝人一同表演抖音神曲《麥浪》，雖然大走音，但還是贏了范瑋琪組。橘老師看影片先是好奇問「這是認真的舞台嗎？」得知她們是演員而非專業歌手，當場給予肯定：「演員這樣唱歌很勇敢，如果是我去演戲，也會演得不好，可以想見她壓力很大。」

橘老師已多次來台，前天抵台走在路上也被不少粉絲認出，她稱讚台灣粉絲友善又謙虛，「我去西門町逛街，買了手搖飲，我平時都喝半糖，幫我做飲料的紳士做成全糖，他立刻幫我重做」。除了形容台灣人樂於互動，也直誇台灣真的是很棒的地方，同時對天氣讚不絕口，「我希望我一輩子的天氣都是這樣子！」

對於在台灣不用給小費，讓橘老師笑說「真的很瘋狂」，更透露上次來台，雖然大家都說不用給，但她還是給了，「結果服務生追我追到樓下把錢還給我，服務真的有夠好。」橘老師台灣首次演唱會「2026 Rozette:Take One Live In TAIPEI」將於6月6日在台北國際會議中心舉行，購票請洽寬宏售票系統。

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