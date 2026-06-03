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娛樂 最新消息

孫綻昨爆情斷米可白 婚姻未來計畫一個週末就翻盤

米可白（中）和孫綻合作《追分成功》因戲結緣，如今已分手。（台視提供）米可白（中）和孫綻合作《追分成功》因戲結緣，如今已分手。（台視提供）

孫綻（右）上月29日出席殺青酒，言談間對米可白還充滿愛意，左起為林健寰 、黃露瑤。（台視提供）孫綻（右）上月29日出席殺青酒，言談間對米可白還充滿愛意，左起為林健寰 、黃露瑤。（台視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕米可白2019年和「尾牙大王」謝銘杰離婚，後來拍八點檔《追分成功》和孫綻擦出愛火，交往3年多，沒想到昨傳出兩人戀情告吹，讓人震驚。其實孫綻上月29日才在殺青酒大談對婚姻的憧憬與對米可白的愛，相隔短短4天卻換來分手消息，難免讓外界感到唏噓。

兩人先前受訪時都透露會朝結婚為目標走去，但米可白經紀人昨向本報確認這對愛侶這幾天已經分手。經紀人表示兩人一直都有在聊未來的規劃，經過一段時間的深思熟慮，最終對於未來藍圖始終無法達成共識，決定先退回朋友關係，「是和平分手，也沒有第三者」。

至於「未來藍圖」這樣撲朔迷離的詞彙，經紀人沒有解釋真正內容，卻不難看出兩人對於婚姻有不同想法。米可白因經歷過一段婚姻，曾說自己對再次步入禮堂感到有些害怕，認為再婚必須深思熟慮。

相較之下，孫綻5月29日在台視八點檔《寶島西米樂》殺青酒，受訪時不斷強調「成家立業一直是我心中的夢想」，是否已經開始準備和米可白的結婚基金？他當時幽默以股市比喻：「現在台股46489點，上次訪問才3萬5，這份努力就隨著台灣指數一起往上飆。」

他坦言看到好友盧彥澤結婚生子相當羨慕，那時一旁的盧彥澤虧他有小孩很花錢：「台積電會從1張變0張！」只是孫綻這樣滿溢對未來憧憬，僅隔一個週末就被破局，目前孫綻也火速搬離兩人的愛巢。

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