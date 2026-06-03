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温嵐腎結石惹禍生死交關 出院更珍惜健康

温嵐腎結石惹禍生死交關 出院更珍惜健康温嵐歷經生死關頭出院，昨天在社群發聲報平安。
（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕動感舞后温嵐因為「敗血性休克」急診送醫近半個月，昨天證實出院消息，更稱第一次發現「死亡離自己竟然這麼近」，感慨說：「在加護病房的11天裡，曾經以為理所當然的呼吸、吃飯、下床走路，原來都是如此珍貴的事情，每一天都像是一場戰鬥。」

温嵐歷經生死關頭在社群報平安，透露在急診室拍了X光跟斷層掃描後才知道，身體有顆2公分的腎結石，「外面還包著膿泡阻塞了尿路，造成嚴重感染；細菌迅速進入血液，引發全身性敗血症，進而演變成敗血性休克。」

當時温嵐的血壓下降到30多，病毒量已超過40多萬，多重器官功能受到影響，情況危急，尤其送進加護病房後，感覺生命彷彿走到了一個未知的十字路口，高燒、疼痛、虛弱與意識模糊交織在一起，讓她無法分辨白天與黑夜。

她感謝醫護人員的全力搶救，感謝親友的關心，更體悟到健康不是理所當然的事情，「過去總覺得自己可以撐，忽略身體發出的警訊，直到真正面臨生死關頭，才明白生命有多麼脆弱。能夠再次呼吸、再次走路、再次和家人相聚，原來都是如此珍貴的幸福。」

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