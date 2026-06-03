自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

劉艾立金曲拚歌后 期待和Jolin並排坐 紅毯戰袍飄仙氣 同居製作人男友甜爆受疼愛

劉艾立首次入圍金曲獎最佳華語女歌手，充滿期待參加典禮。（記者陳奕全攝）劉艾立首次入圍金曲獎最佳華語女歌手，充滿期待參加典禮。（記者陳奕全攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「ERIKA」劉艾立今年以《雙魚宮》入圍金曲獎最佳華語女歌手，得知入圍當下，製作人男友呂孝廷興奮對她說：「妳做到了！」她形容在工作上男友是「魔鬼製作人」，但在感情上不一樣，「他很疼我，不是魔鬼男友。」還誇男友很保護她。

劉艾立（右）期待在金曲典禮上再看到蔡依林。（翻攝自IG）劉艾立（右）期待在金曲典禮上再看到蔡依林。（翻攝自IG）

談到金曲獎，劉艾立最期待可以和同樣入圍歌后的昔日同門師姐「Jolin」蔡依林坐同一排，過去她曾在後台和Jolin合照，希望這次有機會再合照一次，她還透露紅毯禮服會走飄飄然的仙女風格。

今年開始劉艾立擔任王力宏巡演和聲，透露王力宏是看過她在YouTube的影片主動邀約，讓她很意外，「很奇妙也很開心，跑巡迴是很好的磨練。」前幾天完成杭州站和聲，王力宏也關心問她狀況及感覺如何，她15年前也當過昔日師兄蕭敬騰的巡演和聲。

談到和男友呂孝廷的關係，劉艾立說兩人交往6年已同居，不過還沒有考慮婚事，「目前都專注在音樂，把事業做好。」工作、感情都緊密相連，劉艾立坦言：「肯定有吵架過，但我們不會冷戰，我可能當下哭給你看，但15分鐘就沒事了。」她對男友充滿信任，也知道對方會激出她更多可能性。

過去劉艾立曾被指控介入男友和前女友的感情，她說自己肯定有委屈，是否想澄清一下？她則說：「我想說的話都放在音樂裡了，《雙魚宮》和之前的EP，都會透露我的故事。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中