劉艾立金曲拚歌后 期待和Jolin並排坐 紅毯戰袍飄仙氣 同居製作人男友甜爆受疼愛

劉艾立首次入圍金曲獎最佳華語女歌手，充滿期待參加典禮。（記者陳奕全攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「ERIKA」劉艾立今年以《雙魚宮》入圍金曲獎最佳華語女歌手，得知入圍當下，製作人男友呂孝廷興奮對她說：「妳做到了！」她形容在工作上男友是「魔鬼製作人」，但在感情上不一樣，「他很疼我，不是魔鬼男友。」還誇男友很保護她。

劉艾立（右）期待在金曲典禮上再看到蔡依林。（翻攝自IG）

談到金曲獎，劉艾立最期待可以和同樣入圍歌后的昔日同門師姐「Jolin」蔡依林坐同一排，過去她曾在後台和Jolin合照，希望這次有機會再合照一次，她還透露紅毯禮服會走飄飄然的仙女風格。

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今年開始劉艾立擔任王力宏巡演和聲，透露王力宏是看過她在YouTube的影片主動邀約，讓她很意外，「很奇妙也很開心，跑巡迴是很好的磨練。」前幾天完成杭州站和聲，王力宏也關心問她狀況及感覺如何，她15年前也當過昔日師兄蕭敬騰的巡演和聲。

談到和男友呂孝廷的關係，劉艾立說兩人交往6年已同居，不過還沒有考慮婚事，「目前都專注在音樂，把事業做好。」工作、感情都緊密相連，劉艾立坦言：「肯定有吵架過，但我們不會冷戰，我可能當下哭給你看，但15分鐘就沒事了。」她對男友充滿信任，也知道對方會激出她更多可能性。

過去劉艾立曾被指控介入男友和前女友的感情，她說自己肯定有委屈，是否想澄清一下？她則說：「我想說的話都放在音樂裡了，《雙魚宮》和之前的EP，都會透露我的故事。」

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