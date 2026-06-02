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娛樂 最新消息

〈兩大歌后驚喜回歸金曲舞台〉莫文蔚帶隊搖滾 田馥甄展現經典風格

莫文蔚組搖滾樂隊登金曲演出。（台視提供）莫文蔚組搖滾樂隊登金曲演出。（台視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕第37屆金曲獎頒獎典禮將於6月27日在台北小巨蛋登場。昨公布演出陣容，兩大歌后成為焦點。時隔10年回歸的莫文蔚，感性將金曲獎形容為「好久不見的老朋友」，預告將攜手「The Masters」帶來耳目一新的驚喜搖滾演出；暌違6年的田馥甄，將以經典「田式風格」帶領樂迷重返純粹的音樂時光。

田馥甄暌違6年回歸金曲舞台。（台視提供）田馥甄暌違6年回歸金曲舞台。（台視提供）

國際與跨世代亮點同樣吸睛，因演唱《咒術迴戰》片尾曲爆紅的日本人氣樂團「羊文学」受邀擔任國際嘉賓，貝斯手河西ゆりか提到，台北是羊文学首次舉辦海外專場演唱會的城市，也是造訪次數最多、充滿回憶的地方；「樂壇傳奇」比莉則迎來生涯首次金曲表演，直呼：「終於想到老娘了！」屆時將與首度角逐歌王的兒子周湯豪同台演出。

此外，近期因「童顏狀態」成為話題的台語天后孫淑媚預告將31年音樂歷程濃縮如高湯呈現。去年奪下最佳樂團的TRASH將帶來龐克舞台，客語樂團粹垢TRAEGO則以在地客語展現文化傳承，在主持人A-Lin穿針引線下，完整呈現本屆極具看頭的多元音樂陣容。

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