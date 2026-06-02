喻虹淵復出 自嘲中年二度就業 不排斥再度合作仔仔

喻虹淵回歸演藝圈，對工作不設限，唯一考量是女兒觀感。（青春期影視提供）

喻虹淵（左）與周渝民結婚十年，如今要復出老公傳訊打氣。（翻攝自微博）

〔記者蕭方綺／台北報導〕喻虹淵2013年拍完《愛情女僕》後，和「仔仔」周渝民結婚、懷孕，暫別螢光幕，相隔13年回歸演藝圈，昨出面受訪，自嘲「中年二度就業」，人在印尼巡演的仔仔早上特地傳訊息為她打氣。

談到回歸契機，她說去年因要健檢，不想讓護士知道真實體重，努力瘦了10公斤，減肥有成，加上今年因緣際會碰上現在經紀人，也想讓女兒知道除了媽媽角色，她也有其他身分，因此回歸工作。

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她坦言這十年一直有人想找她工作，但因她沒有經紀窗口，不知道怎樣去談工作，加上對方通常都先問「妳先生可以嗎」，她內心想：「我工作還要經過先生同意嗎？」仔仔對於她復出有何想法？喻虹淵直白說：「我決定要復出時告訴他，他就得接受。」

她提到仔仔第一反應是問「妳想做什麼」，她則是不設限未來工作，無論演戲、出席活動都很願意。她和仔仔合作台劇《痞子英雄》結緣，也不排斥跟仔仔再度合作，她解釋：「雖然私心希望有不同男主角比較好，但他是很棒的演員，若有機會可以一起工作也是我的榮幸。」

而仔仔去年受訪時提到自己生命中曾多次被溫柔接住，像是精神不好時，「熙媛接住我。」罕見主動提到離世的前女友「大S」徐熙媛。對於老公提及前女友，喻虹淵說：「我覺得他每個發言都滿好的。」夫妻倆不會在工作前討論要跟媒體講什麼，也不會有禁忌話題。

至於她之前為仔仔買保險，保費被詐騙3447萬元，她昨指出「官司還在進行中，民事訴訟還在持續」，夫妻倆有因此爭執？她回：「這沒什麼好吵，要共同面對，會討論要怎解決。」

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