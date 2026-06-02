嵐26年天團劃下休止符 5帥淚崩-巡演15場吸49萬觀眾 宣誓嵐永不滅

嵐結束26年的團體活動，前晚在東京巨蛋正式畫下句點。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本國民天團「嵐」長達26年半的歷史劃下休止符，他們自今年3月展開「We are ARASHI」巡演，15場演出共動員49萬名觀眾，前晚在東京巨蛋舉行最終場，5名成員全說到淚崩，櫻井翔更表示：「我們曾經是嵐，不對，我們就是嵐！」宣誓嵐永不滅。

日本國民天團「嵐」今年3月展開「We are ARASHI」巡演，前晚在東京巨蛋舉行最終場。（翻攝自X）

嵐自1999年11月於夏威夷正式出道，2025年5月宣布結束活動，隨著2026年巡演結束，正式謝幕。他們獻唱超過30首夯曲，《ARASHI》、《感謝感激雨嵐》、《Happiness》3首連發，讓粉絲及直播前的觀眾哭成淚海。

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松本潤告白：「你們是最棒的，正因為有這5個人才能克服各種困難、看到各式各樣的景色，我愛你們。」二宮和也宣告30年來的傑尼斯生涯正式結束，「我從傑尼斯學到的是，一件事不是能不能做，而是你要不要做，未來的人生如果遇到迷惘，想起這句話，我就能往前一步吧。」

相葉雅紀在出道時曾說過「想在全世界掀起嵐」，如今願望成真，他認為都是每個人的支持，「嵐是我人生的全部，有嵐真好。」隊長大野智則謙虛地說：「4名成員竟然能接受我這樣的隊長，我今天能夠站在這，都是因為有你們。」

櫻井翔稱，2019年休團時，有人說想把嵐關在寶箱裡面，「如今我們5個人各自拿著鑰匙把這個寶箱打開，並將眼前這如同寶石般閃耀的燈海收藏起來。」他感謝粉絲一直以來的支持，永遠不會忘記5個人一起衝破終點線，這個如夢一般的景色。

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