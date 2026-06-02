自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陶喆完成百場演唱會 天天飆淚 -韋禮安心念老婆 獻唱很久很久激動哭了

陶喆選在上海當演唱會終場，暗藏對爸爸陶大偉的感念。（偉大文化提供）陶喆選在上海當演唱會終場，暗藏對爸爸陶大偉的感念。（偉大文化提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕陶喆「Soul Power II」世界巡迴演唱會日前完成巡演最終場，他連續三天空降上海虹口足球場，陶媽媽、老婆Penny、兒子、岳父、岳母都到場力挺；韋禮安「HI WE1 韋，您好」演唱會前晚在小巨蛋落幕，唱到新歌《很久很久》時他激動落淚，會後訪問時，他坦承這首歌的靈感來自於老婆，當場又再度噴淚。

陶喆這套巡演締造百場新紀錄，上海最終場太太Penny（左起）、陶媽媽都來力挺。（偉大文化提供）陶喆這套巡演締造百場新紀錄，上海最終場太太Penny（左起）、陶媽媽都來力挺。（偉大文化提供）

陶喆上海唱終場 感念陶大偉

韋禮安這次攻蛋特別感性，唱到新歌《很久很久》總會噴淚。（記者王文麟攝）韋禮安這次攻蛋特別感性，唱到新歌《很久很久》總會噴淚。（記者王文麟攝）

陶喆選擇在上海完成最終場，對他而言更具非凡意義，他感性表示：「因為我爸爸是在上海長大的。」最後一晚唱完經典曲《普通朋友》時，他也在台上表達對爸爸陶大偉的無盡感念，並感謝特地飛來上海的陶媽媽。

這次他締造自己演唱會史的里程碑，打趣說：「Soul Power II 共100場，在此之前，其他所有演唱會加總起來才72場。」唱到《天天》時，陶喆的眼淚傾瀉而下，最終他獻唱精心準備的彩蛋歌曲《勿忘我》，送給這一路的幕前幕後團隊人員、曾經參與過演唱會的粉絲，「散場不說離別，記得音樂常在。我們彼此，勿忘。」

韋禮安演唱會後帶老婆度小蜜月

韋禮安這回開唱特別感性，獻唱《很久很久》時總是忍不住哽咽，演唱會後他分享，今年生日時老婆在卡片中寫下一段話，「在一起時都很開心，每次生日就很感傷，像是在倒數在一起的時光」，讓他非常有感觸，以此為延伸寫了這首歌，講著講著眼淚又在眼眶打轉，讓大家聯想起，是不是親近的人生病了？他急忙收回眼淚自嘲：「是我得了一講這個故事就會哭的病。」

他強調，自己只是想到家人，認為相處的時間愈來愈短、就愈來愈寶貴，但他們都沒事；外界關心他和老婆的「做人進度」，他坦承目前還沒有好消息，演唱會結束後會和老婆出國度個小蜜月，回來後要繼續投入巡演。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中