陶喆完成百場演唱會 天天飆淚 -韋禮安心念老婆 獻唱很久很久激動哭了

陶喆選在上海當演唱會終場，暗藏對爸爸陶大偉的感念。（偉大文化提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕陶喆「Soul Power II」世界巡迴演唱會日前完成巡演最終場，他連續三天空降上海虹口足球場，陶媽媽、老婆Penny、兒子、岳父、岳母都到場力挺；韋禮安「HI WE1 韋，您好」演唱會前晚在小巨蛋落幕，唱到新歌《很久很久》時他激動落淚，會後訪問時，他坦承這首歌的靈感來自於老婆，當場又再度噴淚。

陶喆這套巡演締造百場新紀錄，上海最終場太太Penny（左起）、陶媽媽都來力挺。（偉大文化提供）

陶喆上海唱終場 感念陶大偉

韋禮安這次攻蛋特別感性，唱到新歌《很久很久》總會噴淚。（記者王文麟攝）

陶喆選擇在上海完成最終場，對他而言更具非凡意義，他感性表示：「因為我爸爸是在上海長大的。」最後一晚唱完經典曲《普通朋友》時，他也在台上表達對爸爸陶大偉的無盡感念，並感謝特地飛來上海的陶媽媽。

請繼續往下閱讀...

這次他締造自己演唱會史的里程碑，打趣說：「Soul Power II 共100場，在此之前，其他所有演唱會加總起來才72場。」唱到《天天》時，陶喆的眼淚傾瀉而下，最終他獻唱精心準備的彩蛋歌曲《勿忘我》，送給這一路的幕前幕後團隊人員、曾經參與過演唱會的粉絲，「散場不說離別，記得音樂常在。我們彼此，勿忘。」

韋禮安演唱會後帶老婆度小蜜月

韋禮安這回開唱特別感性，獻唱《很久很久》時總是忍不住哽咽，演唱會後他分享，今年生日時老婆在卡片中寫下一段話，「在一起時都很開心，每次生日就很感傷，像是在倒數在一起的時光」，讓他非常有感觸，以此為延伸寫了這首歌，講著講著眼淚又在眼眶打轉，讓大家聯想起，是不是親近的人生病了？他急忙收回眼淚自嘲：「是我得了一講這個故事就會哭的病。」

他強調，自己只是想到家人，認為相處的時間愈來愈短、就愈來愈寶貴，但他們都沒事；外界關心他和老婆的「做人進度」，他坦承目前還沒有好消息，演唱會結束後會和老婆出國度個小蜜月，回來後要繼續投入巡演。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法