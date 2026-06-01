孫淑媚報喜碩士畢業了 當學生會長收穫社會化

孫淑媚穿著碩士袍，在世新大學留影。

（孫淑媚提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕台語歌后孫淑媚前天以畢業生身分出席世新大學畢業典禮，不僅順利完成傳播管理學系碩士在職專班學業，更獲頒傑出表現獎，擔任領證代表上台接受表揚。她幽默提到論文寫得相當辛苦，雖已完成口試，後續仍有不少內容需要修正，還引用老師的話：「論文寫得爛沒有關係，重點要是自己寫的。」笑稱自己很確定符合這標準。

孫淑媚（右）已完成論文口試。

（孫淑媚提供）

她原本是陪朋友接觸課程，先以旁聽方式試水溫，沒想到越聽越有興趣，最後決定正式報名。向來熱愛學習的她說無論是過去出國遊學，或學日本甜點等課程，都讓她享受當學生的感覺，只是真正踏進研究所後，才發現課程比想像中更有挑戰性。

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相較於課堂知識，孫淑媚認為自己最大的收穫其實是「社會化」。她笑說從沒想過會被推選擔任學生會會長，但接下職務後，學習到如何溝通協調、照顧同學情緒，也意外發現自己雖然很早出道，卻不如想像中擅長社交，「進世新後才發現自己其實非常不社會化。」

談到畢業心情，孫淑媚坦言相當感動。她透露工作之餘還得趕作業、寫論文，近來更經常熬夜修改內容，因此能夠順利完成學業格外珍貴。

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