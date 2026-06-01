阿信助攻F4 印尼閃耀流星雨

「恆星之城」巡演在印尼吸引滿場歌迷捧場。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕台灣偶像劇《流星花園》曾紅遍東南亞，幾位主角在當地都享有高人氣，在五月天主唱阿信大力促成下，他與F4成員言承旭、吳建豪、周渝民共同參與的「F✦FOREVER恆星之城」演唱會，日前順利完成印尼3場演出，也引起熱烈迴響，開心宣布將繼續到多個城市巡演。

阿信開玩笑說自己在印尼「出道」，也讓當地歌迷認識新朋友。（相信音樂提供）

這是阿信首次到雅加達開唱，他開玩笑說自己在印尼「出道」了，完成演出，他心中充滿感動，昨談到：「謝謝你們給了我們超乎想像的熱情，謝謝你們守護了20年的青春，也謝謝你們讓我知道，有些回憶，真的不會被時間淘汰。」

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周渝民在印尼演唱會上聽到歌迷高唱生日快樂歌，提前幫他慶生。（相信音樂提供）

巡演耗資2.5億台幣打造，除了有超華麗的舞台，印尼場也加了全新的環星延伸台，演唱《絕不能失去你》時，4人背著不同顏色的星星福袋，近距離和粉絲互動，驚喜將袋裡當地著名草莓軟糖分送給歌迷，讓大家留下甜蜜回憶。也特別改編《煙火的季節》、《流星雨》等歌曲，唱到新歌《恆星不忘》時，全場歌迷跨越語言隔閡大聲合唱，讓4位成員好感動。

言承旭個人演出時，全場熱情呼喊「道明寺」。（相信音樂提供）

為了讓粉絲看到最帥氣一面，4人共換了20套表演服裝，吳建豪的「奪命三搖」舞技贏得好評，阿信也用《盛夏光年》、《突然好想你》等歌曲圈粉，周渝民則為了巡演找歌唱老師密集訓練，還學習樂器，一上台全場就高喊「花澤類」。6月9日是他生日，在言承旭提醒下，全場高唱生日快樂歌，提前幫他慶生，言承旭還突襲偷親他。

吳建豪演唱新專輯6首歌曲，還秘密練習印尼話感謝歌迷支持。（相信音樂提供）

言承旭個人演出時，全場熱情呼喊「道明寺」，他演唱未發表的新歌《奢侈》、《失眠信》，並以英文和歌迷分享心情：「我希望這場演唱會的回憶，能在你需要的時候給你力量。」他還復刻20年前的毛帽造型，勾起歌迷許多回憶。

接下來「恆星之城」巡演，6月27日到菲律賓Philippine Arena，8月1、2日泰國Impact Arena，8月7、8日馬來西亞Unifi Arena，8月15、16日則會到新加坡Singapore Indoor Stadium開唱。

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