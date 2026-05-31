李翊君飆經典歌掀回憶殺 把高流變Ｋ歌場

李翊君在高流舉辦「翊起聽見愛」演唱會。

（寬宏藝術提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕傳唱天后李翊君昨晚在高流舉辦「翊起聽見愛」演唱會，加碼選唱多首台語歌曲寵粉，她足蹬超過10公分的高跟鞋的登台，自曝唱到一半差點摔倒，「還好我沒有跌倒，我平常有運動，還是有一點肌肉的，可以撐住。」老公檢場也帶著寶貝女兒王敏淳南下力挺。

李翊君（中）南下開唱，老公檢場（左）與寶貝女兒王敏淳都到場力挺。（寬宏藝術提供）

演唱會以《再回首》揭開序幕，李翊君接著帶來《昨夜夢醒時》、《人生是一場夢》、《今天不回家》等經典歌曲，當唱到《婉君》、《雪珂》、《渡口》、《浪花》等「瓊瑤組曲」，更讓滿場歌迷掀起回憶殺。

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當《雨蝶》前奏響起，現場觀眾尖叫聲不斷，李翊君表示：「高雄天氣真的超級好，大家也真的非常熱情！」更忍不住爆料：「真的很不好意思，我昨天一到高雄彩排，原本晴天馬上開始下雨，工作人員還跟我說高雄已經兩個禮拜沒下雨，我一來就直接『解旱』了！」

李翊君加碼帶來多首台語歌曲，包括《苦海女神龍》、《漂浪之女》到《愛情恰恰》，熟悉旋律一出立刻掀起全場大合唱，展現南部歌迷滿滿熱情。

李翊君也重現剛出道時的招牌短髮造型登台，感性透露前陣子收到一位歌迷私訊，對方表示媽媽原本早已買好票、非常期待能來看演唱會，卻因為身體出狀況住院，每天都很努力接受治療，最後終於康復能來到現場聽歌。李翊君感動直說：「她女兒真的很有孝心，一直跟我分享媽媽想看演唱會的心，很期待今天能來現場，也成功出院，讓我好感動。」

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