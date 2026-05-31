〈人物專訪〉張雁名台八劇人氣飆！ 戲外自律寵妻

張雁名把家庭放在優先位，認為婚姻最重要的是給另一半足夠安全感。（記者陳奕全攝）

記者蕭方綺／專訪

張雁名日前回歸台視八點檔《寶島西米樂》，劇中和青梅竹馬黃瑄大談曖昧情；戲外他結婚5年，談到如何給予另一半足夠的安全感，他有自己的一套相處哲學。他坦言，太太身為圈外人，交往初期難免對他的工作型態感到不確定，但他只要有親密戲一定會提前報備，加上幾乎零緋聞、並主動減少不必要的應酬，讓太太相當放心。

3歲兒不解粉絲求同框 自豪直回「爸爸是巨星」

張雁名透露，自己拍完戲幾乎沒什麼社交活動，私下會約出門的朋友更是屈指可數，「我只有跟尹昭德私下出去過，打球而已。」至於演員之間交換私人聯絡方式，是否容易讓另一半擔心？張雁名直言聯絡方式本來就是工作需求，不該被過度解讀，以《寶島西米樂》為例，他僅有尹昭德和黃瑄的聯絡方式，私生活相當單純。

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這回張雁名挑戰台語八點檔，意外拓展粉絲圈，他打趣稱以往演出偶像劇，「只有在台北東區會被認出」，如今跟家人到宜蘭或中南部旅行，夜市的攤販總是熱情地喊著他劇中名字，還不斷上前投餵美食，讓他老婆又驚又喜，但快3歲的兒子不解路人為何要找爸爸拍照，張雁名總浮誇回「因為爸爸是巨星」。他幽默解釋：「現在先讓兒子崇拜我，不然以後沒機會，只會被吐槽。」

7層樓高墜落腰椎受創 復健1年仍留後遺症

素來敬業的張雁名，身上累積不少舊傷，最嚴重的莫過於15年前拍《新兵日記－特戰英雄》，因動作戲失誤，不幸從7層樓高墜落，送醫後發現腰椎有壓迫性傷害，醫生檢查後曾告訴他：「再差一公分，壓到神經就會下半身癱瘓。」

張雁名當時住院整整2個月，連最基本的生活起居都無法自理，「大小便沒辦法自己處理，只能躺著插尿管，洗澡也是爸媽幫我洗、幫我擦澡。」後來復健快1年，雖然逃過癱瘓命運，但脊椎也留下了無法根治的後遺症，像是之前盤腿坐在地上看劇本約半小時，隔天腰就痛到無法起身，甚至嚴重到要向劇組請假，至今仍飽受舊傷困擾。

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