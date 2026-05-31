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娛樂 最新消息

〈K-SPARK嗨翻港都〉GD霸喊我愛你 泰妍仙氣開唱

GD壓軸登場，嗨翻高雄。（讀者提供）GD壓軸登場，嗨翻高雄。（讀者提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓流拼盤「K-SPARK」昨晚在高雄世運主場館舉行，5組豪華陣容輪番上陣，GD壓軸登場，華語告白「我愛你」；泰妍（太妍）開場就獻唱名曲《I》，動人歌聲瞬間征服全場歌迷。

泰妍美聲開唱，讓全場歌迷聽得如癡如醉。（讀者提供）泰妍美聲開唱，讓全場歌迷聽得如癡如醉。（讀者提供）

昨天由DPR IAN打頭陣，他身穿招牌皮衣上台，獻唱夯曲《Don’t Go Insane》、《So Beutiful》及《Nerves》等歌曲，強勁節奏搭配性感舞蹈，讓現場變成大型夜店。接著他更脫掉皮外套，換穿西裝外套秀出健壯胸肌，全場歌迷眼睛大吃冰淇淋，超級養眼。

KiiiKiii上週才應中信兄弟邀請，在臺北大巨蛋演出，昨天殺到港都，開場就帶來她們今年推出的歌曲《404》，全場一起大喊「Era Era」，氣氛嗨到不行，更為高雄歌迷首唱《UNDERDOGS》。隊長Jiyu短髮現身，以華語甜喊：「高雄，尖叫聲！」掀起高潮。

〈K-SPARK嗨翻港都〉GD霸喊我愛你 泰妍仙氣開唱FTISLAND熱力四射，全場一起唱「到南部弄假牙」。
（讀者提供）

 FTISLAND李洪基獻唱 引爆萬人齊弄「假牙」回憶殺

儘管高雄天氣炎熱，但FTISLAND卻在熱情的南台灣化身白馬王子，主唱李洪基脖子圍著絲巾，還穿著白色西裝登場。他賣力獻唱6首歌曲，展現鐵肺實力，到了南部當然沒有忘記要唱「到南部弄假牙」的神曲《壞女人》，全場一起大合唱，氣氛熱烈。

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