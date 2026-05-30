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娛樂 最新消息

尼可拉斯從睡沙發變太空超人 像夢一樣

尼可拉斯葛拉辛圓夢擔綱《太空超人》男主角，對於角色的心路歷程相當有共鳴。（索尼影業提供）尼可拉斯葛拉辛圓夢擔綱《太空超人》男主角，對於角色的心路歷程相當有共鳴。（索尼影業提供）

記者許世穎／台北－洛杉磯連線報導

尼可拉斯葛拉辛在《太空超人》大秀壯肌。（索尼影業提供）尼可拉斯葛拉辛在《太空超人》大秀壯肌。（索尼影業提供）

曾以《大黃蜂》打造細膩情感與復古風格的導演崔維斯奈特，再度挑戰將經典玩具與動畫《太空超人》搬上大銀幕。因演出影集《王室緋聞守則》中的深情同志角色一炮而紅的尼可拉斯葛拉辛在片中化身「太空超人」，透露自己剛來到洛杉磯追逐星夢時曾借住朋友家沙發，如今卻站上紅毯成為大片男主角，直呼過程「像夢一樣」。

電影日前於洛杉磯舉辦盛大首映，導演崔維斯奈特率領尼可拉斯、女主角卡蜜拉曼德斯、伊卓瑞斯艾巴、艾莉森布里等人一同出席國際記者會。尼可拉斯為該片大量增肌，壯碩身材與過往形象形成強烈對比。

尼可拉斯回憶，從「不確定下一晚睡哪裡」到站上全球矚目紅毯的過程，讓他對角色的成長產生強烈共鳴，「我飾演的亞當其實是一個長期被否定的人，他一直在尋找自己的價值。」他表示角色吸引他的並非外在變化，而是內在轉變，「我們討論的不是肌肉，而是他如何從懷疑自己，到終於有勇氣承擔一切。」

導演崔維斯奈特則形容，選角最重要的不是外型，而是情感層次，「我們要找的不是一個英雄，而是一個能讓觀眾相信他會成為英雄的人。」他也坦言自己從小就是《太空超人》的粉絲，「所以當尼可拉斯第一次喊出變身台詞時，我真的很激動。」那一刻甚至讓他情緒潰堤，「那一刻不是在拍電影，而是童年真的被實現了！」《太空超人》將於6月3日在台上映。

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