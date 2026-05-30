萬世巨星搖滾音樂劇 6月首度登台

搖滾傳奇音樂劇《萬世巨星》亞洲巡演已於馬尼拉率先登場，吸引大量劇迷朝聖。（寬宏提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕橫掃全球半世紀、顛覆音樂劇史的搖滾傳奇《萬世巨星》，將以榮獲奧立佛獎肯定的全新重製版本首度登上台北國家戲劇院，以搖滾能量、極致舞台與當代視角引爆今夏劇場風暴，2026年亞洲巡演已於馬尼拉率先登場，吸引大量劇迷朝聖，口碑熱烈。

路克史崔特在音樂劇《萬世巨星》化身耶穌，演出更具人性化。（寬宏提供）

該劇由安德魯洛伊韋伯與提姆萊斯聯手創作，自1971年問世以來，以搖滾結合戲劇與信仰議題震撼劇壇，從「背叛者」猶大的視角重新審視耶穌受難與復活前的關鍵時刻，探討權力、信仰與人性的拉扯，成為音樂劇史上不朽經典。

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賈馮金在音樂劇《萬世巨星》重新詮釋猶大，希望打破既定印象。（寬宏提供）

馬尼拉巡演中，飾演耶穌的路克史崔特表示，此次詮釋強調「把自己帶進角色」，讓耶穌更具人性；飾演猶大的賈馮金則說，希望打破既定印象，「他不是單純反派，而是有情感與動機的人」。兩人皆認為，這次版本核心在於回到「人」的本質。

提到演出難度，史崔特也直說演唱《Gethsemane》音域極高，對體力與情感都是巨大挑戰，賈馮金則需幾乎全程演唱，並在聲音耐力與角色共鳴間取得平衡。他更指出，故事反映「名人文化」的快速崇拜與崩塌，與當代網路輿論現象高度相似。

《萬世巨星》融合搖滾、靈魂樂與多元音樂風格，包含《Superstar》、《I Don’t Know How to Love Him》、《Heaven on Their Minds》等經典曲目，並穿插如《Herod’s Song》等強烈舞台段落，將於2026年6月18日至21日在台北國家戲劇院演出，邀請觀眾親身感受跨越半世紀的搖滾傳奇，購票請洽寬宏售票系統。

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