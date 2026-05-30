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娛樂 最新消息

木村拓哉11月來台巡演撞期山下智久 男神對決粉絲暴動

木村拓哉出道35年將來台演出，讓台灣粉絲全瘋了。（大鴻藝術提供）木村拓哉出道35年將來台演出，讓台灣粉絲全瘋了。（大鴻藝術提供）

山下智久在11月14日來台開唱，與前師兄木村拓哉撞期。（資料照）山下智久在11月14日來台開唱，與前師兄木村拓哉撞期。（資料照）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本天王木村拓哉叱吒全亞洲，出道35年來首度以個人身分進行海外巡演，台北場將在11月13日、14日於北流開唱。曾經是他同門師弟的山下智久則在11月14日於高流演出，兩大日本男神來台演出撞期，讓粉絲好為難，直呼是幸福的煩惱。

木村拓哉長年活躍於戲劇、電影與音樂領域，代表作《長假》、《戀愛世代》及《HERO》等都創下驚人高收視率，作品豐富多產，累積深厚實績與廣大人氣。伴隨著巡演消息公開，他同步宣布將於夏天推出全新原創專輯《Checkpoint》，這是他至新音樂廠牌C&C STAGE後的首張作品。

此次巡演，將橫跨兵庫、福岡、千葉、首爾與台北等海內外5大城市，共計9場演出。木村拓哉11日13日在台演出首場也是他54歲生日，消息一曝光立刻掀起台灣粉絲爆炸性反應，紛紛直呼：「一定要去！」木村拓哉也透過台灣主辦單位向粉絲喊話：「希望能透過這張名為《Checkpoint》的作品，讓彼此都能感受到『大家而言的我』與『對我而言的大家』的存在。為了讓現場成為能與大家一起盡情歡鬧的地方，我也正在持續進行製作歌曲，請大家務必期待喔。」

首度以個人身份前往海外開唱，他也興奮表示：「這次也收到了許多來自海外『可以來嗎？』的呼喚，讓我能在個人活動後首次在海外舉辦演唱會。我已經迫不及待要和海外的大家見面了！」值得一提的是，木村拓哉的太太工藤靜香將在10月24日來台開唱，夫婦下半年接力現身寶島演出，勢必將引起話題。

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