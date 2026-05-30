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文章鄭怡飆唱結束 相識30年首度同台超感動

文章鄭怡飆唱結束 相識30年首度同台超感動文章（右）與好友鄭怡在舞台上重逢，合唱經典歌曲《結束》。
（翰森娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕三金歌王文章日前與民歌天后鄭怡在新加坡參加拼盤演唱會，兩人相識超過30年卻是第一次在舞台上正式合作，文章直接升高八度飆唱鄭怡，把全場氣氛推向最高點。演出結束後，就連同場的張克帆都忍不住笑問：「哪有男歌手敢這樣挑戰這麼高的KEY？」

文章特別選唱鄭怡與李宗盛當年合唱的經典歌曲《結束》，他表示：「那時我還沒出道，這首歌早已紅遍大街小巷，熟到幾乎可以倒著唱。後來進了可登唱片，和鄭怡成了同事，卻從沒想過，30多年後，竟然能和原唱站在同一個舞台上，再唱一次這首歌。」

文章跟鄭怡都堅持要唱原KEY，他笑說：「唱得很過癮。李宗盛的作品，難的從來不是音高，而是味道。只要敢衝、敢投入，那個情緒自然就會出來。」透露聽到鄭怡的歌聲依舊充滿感動，「那種熟悉感，很難得。」

結束演出後，文章也留在新加坡與親友團聚慶生，難得放鬆連吃了3天，被問到生日願望，他感性喊話未來要繼續唱下去，「我們唱了一輩子，累積的不只是技巧，更是幾十年的生命故事和情感。只要還想唱，只要還有人願意聽，就應該繼續站在台上。」

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