李璇手寫小抄解神秘習題 偷師費玉清

李璇（左起）左手掌寫了小抄，讓導演楊世彭、丁寧嘖嘖稱奇。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕李璇昨與丁寧昨彩排果陀舞台劇《深夜小狗神秘習題》，受訪時意外被發現左手掌寫滿密密麻麻的手寫小抄，李璇打趣說：「這都是從費玉清那邊學來的。」她直呼演出這齣舞台劇，「真是劉姥姥進大觀園。」樣樣都新奇，事事都要學，因此小抄不只寫台詞，還有走位提醒。

丁寧（右）在舞台劇中對自閉症的兒子劉修甫束手無策。（記者胡舜翔攝）

李璇過往看費玉清演出片段影片，發現費玉清會把手高舉，偷偷看手掌心的歌詞小抄，她笑稱：「他常常唱歌會忘詞，靠這小抄，我覺得這是好方法，因此只有寫幾句單獨容易忘的詞，因為我只要一入戲就會忘了。」

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而丁寧戲裡照顧自閉兒劉修甫，有情緒崩潰的橋段，也和老公起爭執。戲外她有3兒女，苦笑稱青春期孩子確實不好溝通，有次和女兒吵到大吼大叫，情緒一度失控，當時她老公罕見介入，直接喊了她的英文名字，要母女兩人冷靜下來，「16年來他只有講過這樣一次。」丁寧老公當時先安撫丁寧去喝水、穩定情緒，建議她去按摩放鬆。

此外，丁寧是孫淑媚的師姐，近日孫淑媚凍齡容顏被網友大讚，丁寧直呼：「大家不要忘記一個人的美會從心裡長出來。」她說孫淑媚個性好、有才華，「聽她唱歌，會發現這是天籟，哪像我的聲音像大便。」

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