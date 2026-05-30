自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

李璇手寫小抄解神秘習題 偷師費玉清

李璇（左起）左手掌寫了小抄，讓導演楊世彭、丁寧嘖嘖稱奇。（記者胡舜翔攝）李璇（左起）左手掌寫了小抄，讓導演楊世彭、丁寧嘖嘖稱奇。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕李璇昨與丁寧昨彩排果陀舞台劇《深夜小狗神秘習題》，受訪時意外被發現左手掌寫滿密密麻麻的手寫小抄，李璇打趣說：「這都是從費玉清那邊學來的。」她直呼演出這齣舞台劇，「真是劉姥姥進大觀園。」樣樣都新奇，事事都要學，因此小抄不只寫台詞，還有走位提醒。

丁寧（右）在舞台劇中對自閉症的兒子劉修甫束手無策。（記者胡舜翔攝）丁寧（右）在舞台劇中對自閉症的兒子劉修甫束手無策。（記者胡舜翔攝）

李璇過往看費玉清演出片段影片，發現費玉清會把手高舉，偷偷看手掌心的歌詞小抄，她笑稱：「他常常唱歌會忘詞，靠這小抄，我覺得這是好方法，因此只有寫幾句單獨容易忘的詞，因為我只要一入戲就會忘了。」

而丁寧戲裡照顧自閉兒劉修甫，有情緒崩潰的橋段，也和老公起爭執。戲外她有3兒女，苦笑稱青春期孩子確實不好溝通，有次和女兒吵到大吼大叫，情緒一度失控，當時她老公罕見介入，直接喊了她的英文名字，要母女兩人冷靜下來，「16年來他只有講過這樣一次。」丁寧老公當時先安撫丁寧去喝水、穩定情緒，建議她去按摩放鬆。

此外，丁寧是孫淑媚的師姐，近日孫淑媚凍齡容顏被網友大讚，丁寧直呼：「大家不要忘記一個人的美會從心裡長出來。」她說孫淑媚個性好、有才華，「聽她唱歌，會發現這是天籟，哪像我的聲音像大便。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中