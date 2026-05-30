王月開顱後回歸還原送醫過程 術後天天喊要參加Lulu婚宴

王月（左）和女兒妹子談起開刀以及養病的這半年，忍不住淚眼婆娑。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕王月去年11月因蜘蛛網膜下腔出血，緊急進行兩次開顱手術，相隔半年，昨出席舞台劇《半里長城》笑噴版台北加演慶功記者會，除了還原當天送醫過程，也提到在病房牽掛兩件事，一是Lulu、陳漢典1月的婚禮，另一件則是大S墓園的雕像揭幕儀式，她感慨：「雖然都沒到，但看了美好的影片。」

大愷（左起）、杜詩梅、郭子乾和導演許栢昂（右起）、Lulu、陳漢典昨歡迎王月以神秘嘉賓身份回歸劇團。（記者陳奕全攝）

王月平時獨居，去年11月因跌倒緊急送醫，但其實她對這片段毫無記憶，是事後看影片才知道自己在家跌倒後，在地上躺了20分鐘，之後還站起來上廁所、到廚房中島數度趴著休息，甚至關燈出門，中間相隔2個多小時，有好心路人見她狀況怪怪的，緊急報警送醫。

請繼續往下閱讀...

加護病房昏迷5天 二度手術超煎熬

後來她在加護病房昏迷5天，這期間連醫生都沒把握她是否會醒來。後來清醒，女兒「妹子」第一句話就是問她：「媽媽妳記得我嗎？」她立刻回「還記得啊妹子」，話及至此，王月毫不避諱展現黑色幽默稱：「真的差一點讓大家來參加我的告別式！」

她也提到第二次開刀動「顱骨復原手術」，是她最煎熬的時刻，手術後因吸不到氣，全身都很痛，甚至對家人說出「你讓我走吧」的喪氣話。王月說：「我當下好像體驗到大S的感受，我相信那吸不到氣的感覺真的很可怕。」還好她後來吐了三口氣，就比較好受。

另外，妹子爆料王月在病榻上能清楚講話後，第一句話是「我要飲料」，原本以為她想喝飲料，沒想到她是要請辛苦的護理師喝飲料，甚至連喜歡的手搖飲品牌都能念出來。

喊戴綠帽出席婚宴 Lulu陳漢典搞笑回應

妹子還指出王月去年12月因開腦手術，記憶力退化，每天都說要去參加Lulu和陳漢典今年1月25日的婚禮，還嚷著：「我已經準備好一件夏姿的花邊淺綠色禮服，幫我找一頂搭配的綠色帽子。」講到敏感的「綠帽」，Lulu綜藝魂上身說：「為何是綠帽？」陳漢典加碼回「是對我沒信心嗎」，笑翻全場。

只是妹子逛了許多市集，都找不到綠帽，加上王月身體狀況還沒恢復，後來沒參加婚禮。王月昨向Lulu、陳漢典掛保證：「未來寶寶滿月酒，我會準備紅色帽子。」讓現場笑聲連連。

如今走過鬼門關，王月跟家人關係變得緊密，原本獨居的她現在搬去和女兒同住，「很高興有個這麼好的女兒，從幫我洗澡到現在我可以自理，體力、腳力都可以恢復。」妹子也認為王月過往太忙碌，被上天強迫按下暫停鍵，還動人說道：「每天看到她（王月）都是一份感動，謝謝妳還在，謝謝妳還沒離開我。」相當感人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法