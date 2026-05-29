自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

嚴藝文心疼朱軒洋 曝暴瘦14公斤內幕

金鐘編導嚴藝文（右起）率謝盈萱、蘇慧倫、張孝全、姚淳耀和黃迪揚宣傳公視、Netflix新戲《欠妳的那場婚禮》。（記者胡舜翔攝）金鐘編導嚴藝文（右起）率謝盈萱、蘇慧倫、張孝全、姚淳耀和黃迪揚宣傳公視、Netflix新戲《欠妳的那場婚禮》。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕金鐘編導嚴藝文昨率一票金獎演員張孝全、蘇慧倫、謝盈萱、姚淳耀和黃迪揚宣傳公視、Netflix新戲《欠妳的那場婚禮》，劇中朱軒洋飾演年輕版的張孝全，戲分非常多，人雖沒到場，但嚴藝文昨談到朱軒洋一度心疼落淚。

朱軒洋在《欠妳的那場婚禮》苦練唱歌、跳舞和彈吉他。（公視提供）朱軒洋在《欠妳的那場婚禮》苦練唱歌、跳舞和彈吉他。（公視提供）

朱軒洋因劈腿吳卓源的感情風波，演藝事業沉寂1年，但嚴藝文認為他很適合這角色，獨排眾議找上他演出。她說當時的朱軒洋，因久沒工作，是個80幾公斤的胖子，後來為了角色，努力減14公斤，嚴藝文還陪他練歌、練吉他、學跳舞，給了許多心靈上的支持，包括天天對他精神喊話「朱軒洋你可以的，我比你還相信你可以」。

張孝全（右）和蘇慧倫在戲裡是失溫夫妻檔。（記者胡舜翔攝）張孝全（右）和蘇慧倫在戲裡是失溫夫妻檔。（記者胡舜翔攝）

嚴藝文也透露昨天記者會，她原本希望朱軒洋可以一起參與，「但他打電話跟我說他不想要模糊焦點，大家都這麼努力拍了這心血，不希望自己新聞影響到其他人的成果。」嚴藝文知道朱軒洋用意的出發點是善良的，替他感到可惜又心疼，隔空對他說：「就讓你的作品、才華幫你說話。」

而張孝全和朱軒洋演出同個角色的中年與少年期，兩人開拍前相約游泳、吃飯，培養默契，他打趣說前期看過朱軒洋唱歌、跳舞練習橋段，內心想：「哇！怎麼會這樣，完蛋了！」嚴藝文苦笑反問：「你當時是不是覺得我死定了？我自己尷尬到腳趾頭都在抓地。」沒想到正式開拍，朱軒洋的演出驚艷四座，嚴藝文用慈母口吻說：「有種望子成龍的感覺。」

此外，張孝全戲裡和蘇慧倫有個兒子，父子會像朋友一樣談心，現實生活中他跟7歲兒子最近的興趣是玩戰鬥陀螺，他還陪兒子參加比賽，只是在戰鬥陀螺的領域沒人認出一旁的張孝全是大明星。

有趣的是，黃迪揚和嚴藝文這次都是第一次和張孝全合作，顯得相當緊張。黃迪揚拍戲前一晚失眠又頻尿，第一場對手戲甚至當場忘詞，遭嚴藝文喝斥：「丟臉！」嚴藝文接著就被黃迪揚吐槽，指出張孝全開拍當天，嚴藝文罕見換上墨綠色軍裝大衣，還難得化妝，一去現場就被問「為何穿成這樣」，隔天嚴藝文就恢復素顏上工。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中