嚴藝文心疼朱軒洋 曝暴瘦14公斤內幕

金鐘編導嚴藝文（右起）率謝盈萱、蘇慧倫、張孝全、姚淳耀和黃迪揚宣傳公視、Netflix新戲《欠妳的那場婚禮》。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕金鐘編導嚴藝文昨率一票金獎演員張孝全、蘇慧倫、謝盈萱、姚淳耀和黃迪揚宣傳公視、Netflix新戲《欠妳的那場婚禮》，劇中朱軒洋飾演年輕版的張孝全，戲分非常多，人雖沒到場，但嚴藝文昨談到朱軒洋一度心疼落淚。

朱軒洋在《欠妳的那場婚禮》苦練唱歌、跳舞和彈吉他。（公視提供）

朱軒洋因劈腿吳卓源的感情風波，演藝事業沉寂1年，但嚴藝文認為他很適合這角色，獨排眾議找上他演出。她說當時的朱軒洋，因久沒工作，是個80幾公斤的胖子，後來為了角色，努力減14公斤，嚴藝文還陪他練歌、練吉他、學跳舞，給了許多心靈上的支持，包括天天對他精神喊話「朱軒洋你可以的，我比你還相信你可以」。

請繼續往下閱讀...

張孝全（右）和蘇慧倫在戲裡是失溫夫妻檔。（記者胡舜翔攝）

嚴藝文也透露昨天記者會，她原本希望朱軒洋可以一起參與，「但他打電話跟我說他不想要模糊焦點，大家都這麼努力拍了這心血，不希望自己新聞影響到其他人的成果。」嚴藝文知道朱軒洋用意的出發點是善良的，替他感到可惜又心疼，隔空對他說：「就讓你的作品、才華幫你說話。」

而張孝全和朱軒洋演出同個角色的中年與少年期，兩人開拍前相約游泳、吃飯，培養默契，他打趣說前期看過朱軒洋唱歌、跳舞練習橋段，內心想：「哇！怎麼會這樣，完蛋了！」嚴藝文苦笑反問：「你當時是不是覺得我死定了？我自己尷尬到腳趾頭都在抓地。」沒想到正式開拍，朱軒洋的演出驚艷四座，嚴藝文用慈母口吻說：「有種望子成龍的感覺。」

此外，張孝全戲裡和蘇慧倫有個兒子，父子會像朋友一樣談心，現實生活中他跟7歲兒子最近的興趣是玩戰鬥陀螺，他還陪兒子參加比賽，只是在戰鬥陀螺的領域沒人認出一旁的張孝全是大明星。

有趣的是，黃迪揚和嚴藝文這次都是第一次和張孝全合作，顯得相當緊張。黃迪揚拍戲前一晚失眠又頻尿，第一場對手戲甚至當場忘詞，遭嚴藝文喝斥：「丟臉！」嚴藝文接著就被黃迪揚吐槽，指出張孝全開拍當天，嚴藝文罕見換上墨綠色軍裝大衣，還難得化妝，一去現場就被問「為何穿成這樣」，隔天嚴藝文就恢復素顏上工。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法