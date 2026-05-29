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娛樂 最新消息

〈人物專訪〉《花綠青》四宮義俊告白台灣 著迷總統府、巨樹、老建築

四宮義俊首度為動畫電影來台宣傳，對寶島建築和自然景觀印象深刻。（記者陳奕全攝）四宮義俊首度為動畫電影來台宣傳，對寶島建築和自然景觀印象深刻。（記者陳奕全攝）

記者鍾志均／專訪

日本導演四宮義俊多次和《你的名字》名導新海誠合作，今年從畫家身分升格導演，以首部動畫長片《花綠青綻放之時》闖進柏林影展主競賽單元，並攜該片來台首次參加金馬奇幻影展，成為近年動畫圈最讓人驚喜的新名字。

聊起從畫家變導演的過程，四宮義俊誠實說：「是冒險，也是一直以來的準備。」坦言過去拍廣告、MV，每步都在替未來累積能量。

《花綠青》融合日本美學、青春成長與煙火文化，外媒狂讚畫面美到像藝術品，四宮義俊表示，聽到觀眾說「光看畫面就覺得幸福」時，讓他備感欣慰，有種被理解的感覺。

著迷總統府、巨樹、老建築 汲取動畫創作養分

不過，四宮義俊也坦言，日本動畫產業如今面臨嚴重人力不足，無法只靠日本本地團隊完成。為趕上製作進度，他在一個半月內，聯絡來自烏克蘭、越南、法國等超過80位創作者加入合作。他原本擔心文化差異會讓溝通變得困難，沒想到大家對日本動畫的熱情遠超乎想像，「像烏克蘭的動畫師就超級積極，甚至還會一直研究狸貓到底該怎麼畫才對。」

這次來台，四宮義俊除了對總統府情有獨鍾，還超愛台灣的老建築與樹木，「台灣的樹真的超大棵，很有生命力，日本很少看到那麼巨大的樹。」尤其高樓大廈與老建築並存的城市感，更讓他覺得「很容易從中長出故事」，表示未來有機會能成為創作的養分。《花綠青綻放之時》今起在台上映。

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