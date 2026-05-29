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娛樂 最新消息

楊子儀認愛田羽安 驚吐全真教不婚

楊子儀（右）和林玟誼昨一起宣傳新戲。（民視提供）楊子儀（右）和林玟誼昨一起宣傳新戲。（民視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕楊子儀和林玟誼昨合體宣傳民視新戲《阿松與阿暖》，戲裡談「叔侄戀」，戲外都單身多年，楊子儀一開始高喊「單身最讚」，後來被拱「送作堆」，他才表情為難吐實：「我其實有對象了！」現場被追問，對方是之前交往多年的阿西女兒田羽安嗎？他先假裝沒聽到，最後默認確實對象是田羽安。

田羽安是阿西的女兒，和楊子儀分分合合多年。（資料照，記者潘少棠攝）田羽安是阿西的女兒，和楊子儀分分合合多年。（資料照，記者潘少棠攝）

楊子儀和田羽安2014年演出《雨後驕陽》擦出愛火，交往超過8年，只是期間不斷分分合合，但2人即便分手依舊沒有撕破臉，因楊子儀仍在阿西的宮廟服務，也和田羽安一起替阿西拍佛經的YT影片，於公於私交情仍舊很好。

提到結婚計畫，楊子儀自爆因宗教關係目前不能結婚。他解釋自己信奉道教中的「全真教」，核心教義主張清修、不婚、帶髮出家，因此雖有對象，但神明尚未給出適合結婚的時機，因此他並沒有結婚打算。至於雙方父母催婚？他回「目前沒有這個問題」。

林玟誼單身11年 放話凍卵留後路

而林玟誼單身11年，這些年她甚至沒有約會對象，感情空白到讓眾人驚訝。她指出朋友曾幫忙介紹對象，但她對相親或是聯誼場合都感到尷尬又排斥。

林玟誼的爸媽先前一直催婚，後來她索性向家人攤牌：「我可能不會結婚，也沒有小孩。」爸爸當下沉默不語，媽媽則希望她至少能擁有孩子，因此她前年已完成凍卵，希望替未來保留更多選擇。

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