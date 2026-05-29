康康甩「被詐500萬」陰霾低調慶生 蔡秋鳳笑喊送千萬支票壓驚

康康「逢9」低調慶生，中視《綜藝一級棒》全員送上蛋糕祝賀。（記者傅茗渝攝）

蔡秋鳳（後排左七）霸氣喊送千萬支票，康康調皮「肉償」卻自嘲是小小鳥。（記者傅茗渝攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕康康昨喜迎59歲生日，仍忙於中視《綜藝一級棒》錄影，主持群許志豪、陳隨意、陳孟賢、李子森、杜忻恬等人特別在棚內送上蛋糕，為他溫馨慶生。

蔡秋鳳笑喊送千萬支票壓驚 婉拒肉償直呼六根清淨

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日前康康曬北檢合照引發虛驚，事後澄清是因被騙500萬出庭作證，老友蔡秋鳳昨幽默大喊要開千萬支票相挺：「我什麼都沒有就是錢最多，1000萬！」霸氣要幫康康壓驚，逗得全場大笑。

兩人交情深厚，今年也互相陪伴過生日。康康打趣說：「那我可以用身體償還嗎？」還自嘲：「我很醜，而且我是一隻小小鳥！」嚇得蔡秋鳳直呼現在六根清淨。

康康隨後透露26日已與家人聚餐，兒子甜喊生日快樂，女兒送上Labubu公仔，嫩妻也傳訊「我愛你」放閃。他笑稱，5月27日結婚紀念日諧音「我愛妻」，生日5月28日則是「我愛爸爸」，密碼自有巧合。

談到願望，康康自留一個，接著期盼節目收視再創新高，並把願望分給入圍金曲台語歌后的陳怡婷，開玩笑說：「大家都有出唱片，只有她入圍，一定要得到！」蔡秋鳳與朱海君也輪番上前大擁抱，替她全力集氣。

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