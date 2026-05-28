請世界吃桌首映會嗨辦流水席 藍正龍曝職災削肉痛昏頭

千千（左起）、浩子、藍正龍、陳隨意培養革命情感，笑稱拍節目痛並快樂著。（記者陳奕全攝）

《請世界吃桌》重現台灣辦桌文化，千千（前排右起）、陳隨意、浩子、藍正龍與總鋪師團隊現場同樂。（記者陳奕全攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕斥資上億的跨國辦桌實境節目《請世界吃桌》昨在圓山大飯店舉辦盛大首映會，節目由三立、文化內容策進院、緯來與華視聯手打造，重現四大城市經典料理，讓賓客參加首映會兼「吃流水席」。主持人之一的隋棠因急性腸胃炎、上吐下瀉，不得不臨時缺席。

「辦桌台灣隊」藍正龍、浩子、陳隨意及千千暢聊錄影甘苦，首次參與實境節目的藍正龍慘遭「職災」，他因內場大量洗刷，大拇指發綠，確診嚴重甲溝炎。他心有餘悸表示，就醫時醫生慢慢幫他削肉，讓他痛到腿直接蹬地板、差點暈過去，直呼是滿清十大酷刑。

請繼續往下閱讀...

浩子談到最驚險的紐約場，透露活動前音樂一放，美國警察立刻關切制止，擔心民眾騷動，甚至企圖拿走發電機。眼看辦桌可能泡湯，浩子心裡發狠想著：「你只要讓我繼續辦桌，要我怎樣都可以！」所幸最後順利圓滿，更在現場看到了委託新人當年僅526克的早產兒，如今活蹦亂跳的模樣，讓浩子直呼不可思議。

被問到第二季意願？陳隨意與千千感念節目傳遞辦桌文化的重大含義，皆點頭表示願意；浩子則幽默表示要把生活如此「無限上綱」需要深思熟慮；藍正龍開玩笑說「我應該再休息一下子」，隨後向製作單位開出條件：「師傅維持就好不要再換，我受不了刺激！」《請世界吃桌》6月6日晚間10點三立首播。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法