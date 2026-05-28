泰國男團BUS首登台 現學華語喊要喝珍奶

BUS首次公開來台，昨受訪異口同聲稱好想喝珍珠奶茶。（Live Nation Taiwan提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕泰國人氣男團「BUS」首次公開來台，今將在Zepp New Taipei開唱，12位大男孩昨接受聯訪，透露此行沒想到台灣這麼熱，最想要喝台灣珍奶，現學現賣華語：「我要一杯珍珠奶茶，半糖正常冰，混珠！」發音標準獲得讚賞。

BUS的成員Thai曾在國中來台遊學兩個月，距今已經10年，華語幾乎都忘了，不過點餐的華語還記得，「多少錢，這個，我要珍珠奶茶，對不對！」Nex則是在新年來台家族旅遊，推薦成員一起去西門町逛街。Khunpol與Nex也分享，媽媽們有看過台劇《流星花園》都知道F4，Alan則是有看過周杰倫演過的電影。

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他們在2023年正式出道，翻唱韓團CORTIS的《GO!》在社群上瘋傳，今年2月更成為首組登上南韓音樂節目。Peemwasu謙虛地表示並沒有覺得自己紅了，而是很珍惜能夠走得更高更遠，Jungt稱從小就看過該音樂節目，有一種「兄弟們！我們做到了！很感謝有這麼難得的機會。」BUS演唱會少量票券拓元售票系統熱賣中。

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