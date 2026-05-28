金秀賢平反復出受期待 韓媒關注《山寨人生》動向

金秀賢復出之路，備受關注。

（達志影像）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕南韓YouTube節目「橫豎研究所」主播金世義因涉嫌誹謗金秀賢，法院在前天深夜裁定羈押，金秀賢經紀公司沉寂一年，昨天終於發聲直呼「真相大白」，韓媒關注金秀賢是否能復出，主演的韓劇《山寨人生》能夠起死回生？下一步都是矚目焦點。

金世義（中）因涉嫌造謠金秀賢遭到羈押，在出庭前接受記者訪問，反駁檢方所有指控。（達志影像）

金秀賢經紀公司Gold Medalist昨發表聲明：「對於調查機關基於客觀證據查明真相的努力，我們致上最深切的謝意。」經紀公司也提到，「金秀賢在1年前的記者會上，曾表示『我不會要求大家相信我，但我一定會證明給大家看』，金秀賢遵守這個承諾，透過法律規定的程序進行徹底的調查，終於能夠證明清白了，感謝在這段時間一直相信金秀賢的人，對此致上最深切的謝意。」

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檢警調查發現，金世義明知金秀賢根本沒有跟未成年的金賽綸交往，卻為了獲取YouTube利益，不但涉嫌造假金秀賢與金賽綸的對話，甚至以AI變造錄音檔，因此向法院聲請羈押。首爾中央地方法院的法官付東植前天晚間認定金世義有湮滅證據及逃亡之虞，裁定羈押。

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