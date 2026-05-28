方志友甩婚變 甜讚楊銘威好爸爸

方志友透露過年至今激瘦10幾公斤，全因新戲角色。（記者胡舜翔攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕方志友與楊銘威3月傳出11年婚姻觸礁，當時雙方不置可否。事隔2個月，方志友昨出席活動大方回應：「現在一切如常。如果有變動的話，我也會誠實跟大家說。」

方志友（右）大方回應與楊銘威感情一切如常。（資料照，記者胡舜翔攝）

方志友身形暴瘦，她否認為情消瘦：「我是為了工作。」透露過年至今激瘦10幾公斤，全因新戲角色，意志力開到2000%。她自招：「吃飯吃很少，運動還是要做。吃很少會沒有體力，所以也會喝高蛋白。」3個月內僅有2天放縱日，意志十分堅定。被問及看到婚變爆料的反應，她幽默反問：「到底是誰說的？希望大家不要捕風捉影、聽信謠言。」

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她也替楊銘威洗刷愛喝酒的污名，甜讚：「他真的是一個非常好的爸爸、100分爸爸，也是孩子很好的玩伴。」但她卻對「好情人」定義打太極：「我都不確定我是不是一個好的情人，不知道要怎麼定義，留給我們自己私下去討論。」被問到是否已簽字？她笑回：「沒有啊！」並強調：「大家不要擔心，現在就是一切正常，就像一般夫妻一樣。」

11年的婚姻免不了磨合，方志友坦言夫妻倆最近確實有坐下來溝通。至於是否還有同床？她笑回：「太私密了，不告訴你。」面對工作與育兒壓力，她透露靠Me time泡澡追劇放鬆，並常對自己精神喊話：「妳可以的，妳最漂亮的，妳可以。」

此外，方志友原屬的經紀公司傳出收攤，一度傳言將與許瑋甯的公司合併。她昨宣布自立門戶升格老闆，霸氣直呼：「叫我方董！」

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