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娛樂 最新消息

王瞳掰了民視老東家 鳳凰藝能擬重談合作

王瞳近來傳出結束民視的經紀長約，已自立門戶。（資料照，記者王文麟攝）王瞳近來傳出結束民視的經紀長約，已自立門戶。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕王瞳在民視苦熬15年、拍了10多檔八點檔，近來傳出悄悄結束老東家的經紀長約。面對當家花旦出走與新人爭資源的傳聞，鳳凰藝能總經理趙善意回應：「王瞳多年來一直是民視重要合作演員，也是鳳凰藝能珍惜且重視的藝人。她陪伴觀眾累積許多深刻的戲劇記憶，也在民視戲劇與演藝生涯留下亮麗表現。」

對於王瞳自立門戶，趙善意展現風度表示：「王瞳近年在人生與職涯上持續拓展，包括：美妝保養、餐飲經營、音樂演出與個人品牌等多元嘗試，鳳凰藝能感念她一路自我突破的用心，也理解一位成熟演員在不同階段，會期待更完整、更清楚、更有系統的發展規劃。」他強調，鳳凰藝能始終珍惜雙方情誼，「我們將與王瞳再次坐下來，重新盤點她在戲劇、音樂、主持、公益、活動演出與個人品牌上的優勢，一起動腦，規劃下一階段更適合她的角色定位與跨領域的合作方式。」

至於外界關心的卡位問題，趙善意也說明：「民視戲劇角色安排一向依劇本、製作規劃、人物設定與檔期整合逐步推展。每位演員都有不同的角色生命。我們希望人人有舞台，人人能發光。成熟演員累積了表演厚度，也承載觀眾情感；新生代演員帶來新的市場能量，兩者都是民視戲劇重要資產。」他承諾：「鳳凰藝能將以更主動、更具體的方式，與王瞳構畫下一階段更寬廣、更穩定的發展藍圖，爭取更多演出與事業開展機會。」

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