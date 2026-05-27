失樂園首映會如情緒修復站 丁寧 范少勳示範蝴蝶擁抱法

丁寧（左起）、范少勳、曾敬驊、洪君昊出席《失樂園》首映，當場教起觀眾「蝴蝶擁抱法」舒緩壓力。（記者胡舜翔攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕台片《失樂園》昨首映，導演蔡銀娟率范少勳、曾敬驊、洪君昊、丁寧、李夢苡樺等演員出席，現場氣氛不像常見的電影宣傳熱鬧，而像大型情緒修復站。電影因觸及問題少年沉重議題，劇組直接教觀眾「蝴蝶擁抱法」舒緩情緒。

飾演社工的范少勳拍完後最大感受是心疼，他透露學生時期就有同學來自育幼院，很多人不想讓別人知道自己的背景，「有些機構贊助會貼家園名稱，但那些小朋友和一般人沒有不同。」

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片中范少勳和育幼院少年陳俞諺有激烈衝突戲，范少勳苦笑說動作戲比想像中難，情緒上來很難控制，一旁的陳俞諺坦言左臉被打到瘀青，幸好並無大礙。

曾敬驊飾演的離院少年對未來感到迷惘，他分享現實中差點變成「早餐店二代接班人」，高中一度煩惱未來，乾脆在家幫忙爸媽顧早餐店，自豪「超耐熱」，引來眾人讚嘆聲。

洪君昊、李夢苡樺這次扛起最具壓力的親密戲。當時年僅11歲的洪君昊不懂如何處理肢體接觸，卻在拍攝時反過來安慰李夢苡樺；李夢苡樺說：「因為角色不是兩情相悅，那情緒其實很沉重。」強調是一次重大突破。

演出社工主任的丁寧表示，身邊有好友就是社工，「這份工作薪水低、人力少，每天都在補社會漏洞。」盼社會大眾能多支持。《失樂園》29日全台上映。

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