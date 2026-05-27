自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

失樂園首映會如情緒修復站 丁寧 范少勳示範蝴蝶擁抱法

丁寧（左起）、范少勳、曾敬驊、洪君昊出席《失樂園》首映，當場教起觀眾「蝴蝶擁抱法」舒緩壓力。（記者胡舜翔攝）丁寧（左起）、范少勳、曾敬驊、洪君昊出席《失樂園》首映，當場教起觀眾「蝴蝶擁抱法」舒緩壓力。（記者胡舜翔攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕台片《失樂園》昨首映，導演蔡銀娟率范少勳、曾敬驊、洪君昊、丁寧、李夢苡樺等演員出席，現場氣氛不像常見的電影宣傳熱鬧，而像大型情緒修復站。電影因觸及問題少年沉重議題，劇組直接教觀眾「蝴蝶擁抱法」舒緩情緒。

飾演社工的范少勳拍完後最大感受是心疼，他透露學生時期就有同學來自育幼院，很多人不想讓別人知道自己的背景，「有些機構贊助會貼家園名稱，但那些小朋友和一般人沒有不同。」

片中范少勳和育幼院少年陳俞諺有激烈衝突戲，范少勳苦笑說動作戲比想像中難，情緒上來很難控制，一旁的陳俞諺坦言左臉被打到瘀青，幸好並無大礙。

曾敬驊飾演的離院少年對未來感到迷惘，他分享現實中差點變成「早餐店二代接班人」，高中一度煩惱未來，乾脆在家幫忙爸媽顧早餐店，自豪「超耐熱」，引來眾人讚嘆聲。

洪君昊、李夢苡樺這次扛起最具壓力的親密戲。當時年僅11歲的洪君昊不懂如何處理肢體接觸，卻在拍攝時反過來安慰李夢苡樺；李夢苡樺說：「因為角色不是兩情相悅，那情緒其實很沉重。」強調是一次重大突破。

演出社工主任的丁寧表示，身邊有好友就是社工，「這份工作薪水低、人力少，每天都在補社會漏洞。」盼社會大眾能多支持。《失樂園》29日全台上映。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中