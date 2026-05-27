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娛樂 最新消息

楊祐寧完賽226鐵人 卡關顧娃大魔王

楊祐寧現在大部分時間都給家庭。（KPLUS提供）楊祐寧現在大部分時間都給家庭。（KPLUS提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕楊祐寧昨以自行車用品品牌大使身分出席活動，熱愛運動的他4月底在台東完成226公里鐵人三項挑戰，以15小時7分成績完賽，刷新個人紀錄。除了運動成績受關注，他今年也以破億票房國片《泥娃娃》入圍北影影帝。

他提到《泥娃娃》屬於類型片，「代表獎項的包容度越來越廣。」其實他平常不看鬼片，因此得知電影票房破億時相當意外，「原來這麼多人愛看鬼片！」他也說每次入圍一直都對自己有信心，「感謝團隊、幕後所有工作人員、對手演員和家人，最希望能在台上一個一個唸出他們的名字。」

楊祐寧（右）上月參賽鐵人三項，老婆Melinda在場邊送上包子應援。（翻攝自IG）楊祐寧（右）上月參賽鐵人三項，老婆Melinda在場邊送上包子應援。（翻攝自IG）

接著談到自行車，他感謝老婆Melinda一路相伴，不僅到場應援，還特地買包子替他補充體力；他還打趣稱完成鐵人三項後的最大改變，就是「在朋友圈能夠講話大聲一點」，未來計畫一年挑戰一次鐵人賽，藉此檢視身體狀況。

另外，他7月才會進組拍戲，現在把大部分時間都留給家庭，他有3個小孩，小兒子8個月大，正值開始會爬、需要人陪玩的階段，加上2個女兒也相當活潑，問他照顧小孩與鐵人三項相比，哪個比較累？他大笑回：「小孩偶爾還是可以罵一下，鐵人你罵完還不是得繼續跑！」

他說2個女兒對弟弟有誇張方式的「愛的表達」，「她們愛到會去舔弟弟，真的要去阻止，這樣太髒！」逗笑全場。

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