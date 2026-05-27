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余子嫣摸黑洗澡紓壓 求尪「霸總音」放閃遭冷回

謝其文（左起）、柯素雲、余子嫣分享拍攝《大愛街2巷》幕後趣事。（記者胡舜翔攝）謝其文（左起）、柯素雲、余子嫣分享拍攝《大愛街2巷》幕後趣事。（記者胡舜翔攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕余子嫣昨與柯素雲、謝其文出席大愛劇《大愛街2巷》宣傳活動。劇中探討健康與飲食議題，戲外余子嫣也大聊婚姻、育兒與私下療癒方式，甚至自曝每天洗澡都不開燈，靠「黑暗冥想法」放空紓壓。

余子嫣分享放鬆祕訣：「我洗澡都不會開燈。」她喜歡利用窗戶微光搭配蟲鳴鳥叫，「透過黑暗中被放大的聽覺與嗅覺，感受水流與寧靜，達到放鬆與頓悟」。柯素雲偏好冥想與運動，認為「把身體照顧好，是對自己負責的表現」。

余子嫣劇中與柯素雲飾演祖孫，這份感情意外療癒了她。她透露接演時，親奶奶剛確診癌症1個月就離世，「那時候對我來說實在是太晴天霹靂了，演了這個戲，每天覺得好幸福，終於有一個阿嬤可以陪我，可以愛我」。

談到現實中的父親，余子嫣笑說爸爸是典型大男人，「他覺得供給物質即可，不會管我要不要交男朋友，但他會默默看我的戲」。

余子嫣與大13歲的舞台劇演員兼配音員葉文豪結婚5年，老公還是戀愛手遊《戀與製作人》人氣霸總「李澤言」的幕後配音。她無奈笑說，自己每次都會像小粉絲一樣撒嬌要求：「可以用總裁的聲音跟我講話嗎？」結果老公總是秒回「不要」，讓她哭笑不得。

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