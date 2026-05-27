自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

林慶台大病一場、笑談失憶點滴 「星二代」劉安晴闖台劇大方認愛

林慶台（右）和潘君侖昨出席新戲開鏡，兩人在劇中飾演祖孫。（記者潘少棠攝）林慶台（右）和潘君侖昨出席新戲開鏡，兩人在劇中飾演祖孫。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕林慶台過去演出國片《賽德克·巴萊》曾入圍過金馬新人，昨和潘君侖、劉安晴等人出席原民台新戲《晴空下的13度》開鏡，提到去年6月大病一場，高膽固醇、高血壓和糖尿病一起來，右邊耳朵重聽之外，也容易忘記事情，認識多年的牧師、教友跟他打招呼，他都會反問「你是誰」。

他提到記憶力雖然衰退，但生活上沒有太大影響，因他生性獨來獨往，家人也已習慣，因此他依舊獨自上山打山豬，只是抱怨：「今年都抓不到山豬！打山豬跟失智沒關係，要靠眼睛，打到山豬又不會跟我聊天。」

港星劉錫明的女兒劉安晴大學畢業後，首度參與戲劇作品。（記者潘少棠攝）港星劉錫明的女兒劉安晴大學畢業後，首度參與戲劇作品。（記者潘少棠攝）

此外，港星劉錫明的23歲獨生女劉安晴首次參與戲劇作品，她說老爸只交代「要盡力」。劉安晴從小就看著爸爸演戲，對表演一直有興趣，去年大學畢業後，正式投入演藝訓練。

感情方面，她也大方認愛，坦言目前已有交往5年的男友。至於男友是否已獲得家人認可？她笑說，爸爸劉錫明看過後的評語是「沒有我帥」，媽媽則認為對方家教很好。未來若接演吻戲，男友是否介意？她則表示：「他知道這就是工作。」]

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中