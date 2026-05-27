林慶台大病一場、笑談失憶點滴 「星二代」劉安晴闖台劇大方認愛

林慶台（右）和潘君侖昨出席新戲開鏡，兩人在劇中飾演祖孫。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕林慶台過去演出國片《賽德克·巴萊》曾入圍過金馬新人，昨和潘君侖、劉安晴等人出席原民台新戲《晴空下的13度》開鏡，提到去年6月大病一場，高膽固醇、高血壓和糖尿病一起來，右邊耳朵重聽之外，也容易忘記事情，認識多年的牧師、教友跟他打招呼，他都會反問「你是誰」。

他提到記憶力雖然衰退，但生活上沒有太大影響，因他生性獨來獨往，家人也已習慣，因此他依舊獨自上山打山豬，只是抱怨：「今年都抓不到山豬！打山豬跟失智沒關係，要靠眼睛，打到山豬又不會跟我聊天。」

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港星劉錫明的女兒劉安晴大學畢業後，首度參與戲劇作品。（記者潘少棠攝）

此外，港星劉錫明的23歲獨生女劉安晴首次參與戲劇作品，她說老爸只交代「要盡力」。劉安晴從小就看著爸爸演戲，對表演一直有興趣，去年大學畢業後，正式投入演藝訓練。

感情方面，她也大方認愛，坦言目前已有交往5年的男友。至於男友是否已獲得家人認可？她笑說，爸爸劉錫明看過後的評語是「沒有我帥」，媽媽則認為對方家教很好。未來若接演吻戲，男友是否介意？她則表示：「他知道這就是工作。」]

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