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娛樂 最新消息

BTS擊敗泰勒絲擒全美音樂獎3大獎 獵魔女團Golden奪年度歌曲

BTS合體重返全美音樂獎典禮舞台，獲得年度藝人等多項大獎。（法新社）BTS合體重返全美音樂獎典禮舞台，獲得年度藝人等多項大獎。（法新社）

〔記者陳慧玲／綜合報導〕第52屆全美音樂獎於美國時間25日在賭城拉斯維加斯MGM Grand Garden Arena舉行頒獎典禮。本屆典禮由饒舌歌手皇后拉蒂法擔任主持人，其中最大亮點，莫過於11月將到高雄世運主場館開唱的南韓天團「BTS」防彈少年團，強勢擊敗泰勒絲、女神卡卡、火星人布魯諾等西洋天王天后，拿下年度藝人大獎。

BTS魅力驚人，多次引發典禮現場歡呼尖叫，他們一舉拿下年度藝人、最佳K-Pop男歌手獎，另以《SWIM》擊敗泰勒絲、哈利史泰爾斯作品，獲得新增設的「夏日歌曲」獎。隊長RM說：「我要向ARMY們致上最誠摯的謝意，製作這首歌的時候，我們壓力很大，一直在努力尋找最能代表我們當下風格的音樂，我們唯一堅信的就是我們必須不斷挑戰自我，不斷前進。」

比利艾鐸獲得終身成就獎，談到音樂路上所做的一切都是因為熱愛。（法新社）比利艾鐸獲得終身成就獎，談到音樂路上所做的一切都是因為熱愛。（法新社）

獵魔女團《Golden》奪年度歌曲 比利艾鐸獲頒終身成就獎

今年典禮充滿懷舊氣息，黑眼豆豆以《Rock That Body》獲得最佳復古歌曲獎，女團小野貓則久違合體演唱《Don’t Cha》等組曲，勾起粉絲無限回憶。唱紅《Kpop獵魔女團》主題曲《Golden》，締造14億次MV點擊的Ejae和Rei Ami也到場領獎，這首歌獲得年度歌曲、最佳流行歌曲以及最佳演唱表現獎，《Kpop獵魔女團》也獲得最佳電影原聲帶。Ami致謝粉絲：「感謝你們製作的搞笑表情包，感謝你們過去一年裡與我們一起歡笑、哭泣和歌唱。」子瑜所屬的TWICE則獲得最佳K-Pop女歌手獎。

《Golden》獲得年度歌曲等多座獎項，Ejae（右）和Rei Ami開心領獎。（歐新社）《Golden》獲得年度歌曲等多座獎項，Ejae（右）和Rei Ami開心領獎。（歐新社）

最佳流行男女歌手由小賈斯汀、莎賓娜卡本特獲得，年度專輯還有最佳流行專輯都由莎賓娜的《Man’s Best Friend》包辦，終身成就獎則頒給老將比利艾鐸。

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