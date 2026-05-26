SPYAIR奔台開專場 主唱點名要吃芒果冰

SPYAIR由鼓手KENTA、貝斯手MOMIKEN、主唱YOSUKE、吉他手UZ所組成，將在今年6月在南港連唱兩天。（梵思娛樂提供）

〔記者廖俐惠／台北-東京報導〕日本樂團SPYAIR相隔半年將再次來台演出，他們昨受訪，最愛香菜的貝斯手MOMIKEN被推薦品嘗最近最紅的「香菜餅乾」，卻坦言對加工香菜味有恐懼，只好勉強接受挑戰；主唱YOSUKE則自首，前幾次來台灣都身體不適，這次要好好品嘗芒果冰的滋味。

SPYAIR因獻唱動畫《排球少年》的歌曲深受台粉喜愛，去年11月才在台中參加音樂祭，今年將於6月27日、28日在Legacy TERA舉行專場。主唱YOSUKE在2023年加入，此次巡演正是以新體制後推出的首張專輯《RE-BIRTH》為主軸，格外受到矚目。

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貝斯手MOMIKEN表示，主唱正是樂團的招牌，曾想過主唱換人，歌迷是否就會離開，「但是去台灣也好或者南韓也罷，發現很多粉絲還是想聽我們唱歌，我覺得很欣慰。」

主唱YOSUKE則坦言，剛加入SPYAIR時沒有壓力，因為光是要盡全力跟上就費了好大的心力，如今過了2、3年才慢慢感受到，「原來我真的成為了SPYAIR的一員，大家都很支持我們，我要更有責任感才行，我把它當成是好的壓力。」

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