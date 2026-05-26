〈人物專訪〉三上悠亞愛上台灣職場氛圍 放話挑戰職棒應援

三上悠亞喊話想挑戰職籃、職棒雙棲，想一整年都待在台灣。（記者胡舜翔攝）

記者林欣穎／專訪

日本人氣女神三上悠亞去年底宣布加盟台灣職籃夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」，如今加入球隊約半年，她接受專訪時難掩對台灣的喜愛，不僅開心拿下球隊年度人氣冠軍，更鬆口想挑戰職棒應援：「想要多留在台灣！」

現年32歲的三上悠亞，談起這半年來台應援的生活頗有感觸，她透露原本以為自己加入後會是隊內最年長成員，後來才發現並不是，「在日本超過30歲還做這行，常常會被嫌是歐巴桑，但台灣完全不一樣。」她直呼很喜歡這裡的職場氛圍，「大家都很友善，如果可以，我也想一直跳下去。」

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三上悠亞表示，很想挑戰「職籃、職棒雙棲」，但強調來台並不是為了賺錢，「如果只是想賺錢，我在日本做自己的事業就好了。」單純是因為很喜歡台灣，「想要一整年都待在台灣。」

目前她仍勤練中文，平常都靠語言APP學習，笑說目前講最熟練的中文是「米飯」；至於目前單身中的她被問到能否接受台灣男友，她害羞表示，覺得台灣男生很溫柔體貼，但最擔心的還是語言問題，「我很喜歡聊天，如果對方日文不好，可能很難溝通，畢竟我中文現在還只有『米飯』程度。」

三上悠亞每個月都會飛來台灣，早已愛上台灣美食的她，最愛火鍋、麻辣燙。至於關鍵題「火鍋會不會加芋頭」，三上悠亞燦笑秒回自己是芋頭派，「絕對會放！」

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